Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Microsoft kendi çalışanları tarafından protesto edildi: 'İsrail ile anlaşmaları iptal et'

Microsoft bu defa kendi çalışanları tarafından protesto edildi. İsrail ordusuna verdiği destekle tüm dünya tarafından okların çevrildiği şirketin çalışanları aktivistlerin de desteğiyle bina önünde toplandı.

Microsoft kendi çalışanları tarafından protesto edildi: 'İsrail ile anlaşmaları iptal et'
ABD merkezli teknoloji devi 'un çalışanları ve aktivistler, ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem yaptı.

The Verge internet sitesinin haberine göre, Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan ve "No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" isimli bir grup protestocu, Washington eyaletindeki Microsoft genel merkezinin önüne çadır kurdu ve pankartlar açtı.

Şirketin bir binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart asan protestocular, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarında da çadır kurdukları alanı "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladı.

alanında bir masa kurarak şirketin yöneticilerini de kendilerine katılmaya teşvik eden grup, Microsoft'tan İsrail ordusu ile anlaşmalarını iptal etmelerini istedi.

Grup yayınladığı basın bildirisinde de "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de Filistinlilere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Microsoft kendi çalışanları tarafından protesto edildi: 'İsrail ile anlaşmaları iptal et'

CEO PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bazı Microsoft çalışanları, nisanda 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermişti.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti.

Microsoft kendi çalışanları tarafından protesto edildi: 'İsrail ile anlaşmaları iptal et'

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

#İsrail
#microsoft
#yapay zeka
#filistin
#protesto
#Apartheid
#Dünya
