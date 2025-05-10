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 | Banu İriç

Minik kertenkelelerle milyonluk servet kazandı!

Bir zamanlar gece vardiyasında kamyon yükleyerek geçimini sağlayan Brian Butler, şimdi internetten sattığı minik kertenkelelerle yılda 600 bin dolar kazanıyor. Lüks daireler, yatırım portföyü ve tropik bir hayat... Tüm bu servetin kaynağı ise tarçın gözlü, süet hissiyatlı bir sürüngen!

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Minik kertenkelelerle milyonluk servet kazandı!
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 01:25
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 03:19

Bir zamanlar Denver’da UPS kargo merkezinde gece vardiyasında kamyon yükleyen Brian Butler, şimdi egzotik desenlere sahip geckolar sayesinde lüks bir hayat yaşıyor.

UPS’te 16 yıl boyunca geceleri çalışıp gündüzleri yaşam mücadelesi veren Butler, o günleri "ya market alışverişi yapıyordum ya da ipotek ödüyordum" diye anlatıyor. Bugün ise "İnternetten kertenkele satıyorum ve Karayipler’de evim var" diyerek bu çarpıcı dönüşümü özetliyor.

Başarısının sırrı, “designer” olarak bilinen, özel renk ve desenlere sahip crested gecko’lar. Örneğin siyah-beyaz desenli beş geckosu, 50 bin doları aşan fiyatlara alıcı buldu. Daha az dikkat çeken türler ise 300 dolar civarında satılıyor. 2022 yılında UPS’ten tamamen ayrılan Butler, üç yarı zamanlı çalışanla birlikte Altitude Exotics adlı markası altında yıllık 600 bin dolarlık satış yapıyor.

Minik kertenkelelerle milyonluk servet kazandı!

PANDEMİDE PATLADI, SOSYAL MEDYA DESTEKLEDİ

Butler'ın işinde asıl sıçrama, Covid-19 pandemisi sırasında Güney Kore’den gelen yoğun taleple yaşandı. O dönemde ABD’de yaygın olan geckolar, Kore'de nadirdi. Instagram ve web sitesi üzerinden ulaşan müşteriler aracılığıyla bu ülkeye gönderim yapan tedarikçilerle çalışmaya başladı.

Sürüngenlere olan ilgisi ise 2007 yılında bir pet shopta gecko görmesiyle başladı. “Süet gibi hissediliyorlardı. Hem sevimli hem de komik görünüyorlardı” diyen Butler, MySpace üzerinden diğer yetiştiricilerle iletişime geçerek bu dünyaya adım attı. Kısa sürede 400 kertenkeleyi küçük dairesinde barındırdı ve 15 bin dolarlık kredi kartı borcuna girdi. Dönemin en dikkat çeken yatırımı ise 1.200 dolara aldığı “Ghost” adlı benekli geckoydu.

2011’de Altitude Exotics’i kuran Butler, bir yıl sonra kardeşiyle birlikte Denver’da büyük bir ev alıp alt katını geckolar için düzenledi. 2013’te ise İngiltere’den 23 nadir türde siyah-beyaz gecko almak için 35 bin dolar harcadı. Beş yıl boyunca bu türü çoğaltarak hem gen havuzunu genişletti hem de sosyal medyada ilgi çekti. Bugün 3.500 geckosu bulunuyor ve her yıl yaklaşık 2.000’ini satıyor.

Minik kertenkelelerle milyonluk servet kazandı!

SÜRÜNGEN EKONOMİSİ BÜYÜYOR

ABD'de 4 milyondan fazla evde sürüngen veya amfibi hayvan besleniyor. Onlara yönelik mama, ekipman ve aksesuar pazarı ise 2019’dan bu yana %60 büyüyerek 800 milyon dolara ulaştı. Her ne kadar hayvan hakları grupları bu ticaretin etik boyutunu sorgulasa da sektör büyümeye devam ediyor.

Minik kertenkelelerle milyonluk servet kazandı!

Butler gibi girişimciler, MorphMarket.com gibi platformlar üzerinden ürünlerini küresel çapta alıcılarla buluşturuyor. Georgia merkezli Kinova Reptiles ise genetik olarak emoji desenli yılanlar üreterek yılda 5 milyon doları aşan satış gerçekleştiriyor.

Sosyal medya da bu yükselişe ivme kazandırıyor. Kertenkele ve yılan sahipleri, hayvanlarıyla çekilmiş videoları paylaşarak binlerce kişilik topluluklar oluşturuyor. Örneğin yalnızca “Crested Geckos” Facebook grubunun 37 bin, “Bearded Dragons Lovers” grubunun ise 137 binin üzerinde üyesi var.

Brian Butler, hayal bile edemeyeceği bir dünyada yaşıyor artık. Kendi deyimiyle: “İnternetten kertenkele satıyorum ve bu hayatı yaşayabiliyorum. Bu işi yapabildiğim için dünyanın en şanslı adamı olduğumu düşünüyorum.”

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ETİKETLER
#sosyal-medya
#Gecko
#Crested Gecko
#Hayvan Ticareti
#Pet Sektörü
#Ups
#Internet Işletmeciliği
#Tasarım Kertenkele
#Dünya
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