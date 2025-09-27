Onlarca öğrenci kayboldu, binlerce kişi sokağa döküldü! Anma yürüyüşü savaşa dönüştü

İstanbul
Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da on binlerce kişi, 11 yıl önce kaybolan 43 Ayotzinapa öğrencisini anmak için yürüyüş düzenledi.
Başkent Meksiko’da düzenlenen gösteriye, kayıp öğrencilerin aileleri öncülük etti.
Aileler, 2014’te Guerrero eyaletinde yaşanan ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken kaybolma olayına ilişkin yetkililerden hala cevap beklediklerini vurguladı.
Yürüyüşün sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise havai fişek ve şişe fırlatarak saldırdı.
Polis ise kalkanlarla savunma pozisyonunu korudu.