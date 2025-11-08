Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Para biriminden 4 sıfır atılıyor! Anayasayı Koruyucular Konseyi resmen onayladı

İran'da Meclis'in verdiği ulusal para biriminden 4 sıfır atılmasına ilişkin verdiği kararı İran Anayasayı Koruyucular Konseyi onayladı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte kademeli olarak uygulanacak yeni para sistemi süreci resmen başlayacak.

Para biriminden 4 sıfır atılıyor! Anayasayı Koruyucular Konseyi resmen onayladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
15:26
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
16:05

'da 'in para biriminden 4 sıfır atılması kararı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif düzenlediği basın toplantısında, "İran Merkez Bankası Kanunu’nun 58. maddesinin (a) bendinde yer alan ve ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören değişiklik tasarısı, gerekli düzeltmelerin ardından yeniden incelendi ve artık şeriat hükümleriyle ya da Anayasa ile çelişmediği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Para biriminden 4 sıfır atılıyor! Anayasayı Koruyucular Konseyi resmen onayladı

"GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNGÖRÜLMEKTE"

Nazif, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 sıfırın kaldırılması sürecinin resmen başlayacağını belirterek, "Bu uygulama ani bir şekilde yapılmayacak. Kademeli ve birkaç yıl sürecek bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlar, gerekli altyapıyı hazırlamak ve halkı bilgilendirmekle yükümlü olacaktır" dedi.

Nazif ayrıca, konsey tarafından yurt dışında yaşayan İranlıların desteklenmesine yönelik yasa tasarısının da onaylandığını dile getirerek, "Bu yasa ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bazı hak ve kolaylıklar yasal zemine kavuşturulmuş olacak ve yakın zamanda uygulamaya geçecektir" ifadelerine yer verdi.

Para biriminden 4 sıfır atılıyor! Anayasayı Koruyucular Konseyi resmen onayladı

İRAN MECLİSİ TASARAYI KABUL ETMİŞTİ

İran Meclisi, 5 Ekim'de gerçekleştirdiği oturumda Para ve Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapılarak ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Mecliste yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullanmıştı. Kabul edilen düzenlemeye göre İran’ın ulusal para birimi "Riyal" olarak belirlenmişti. Yeni sisteme göre mevcut 10 bin Riyal, 1 "Yeni Riyal"e denk gelirken, para biriminin alt birimi olarak "Kıran" (kuruş) kullanılması öngörülmüştü.

Para biriminden 4 sıfır atılıyor! Anayasayı Koruyucular Konseyi resmen onayladı

DAHA ÖNCEDE GÜNDEME GELMİŞTİ

2020 yılında hazırlanan bir yasa tasarısında, para biriminden dört sıfırın kaldırılması ve "Riyal" yerine "Tümen"in ana para birimi olarak kullanılması öngörülmüştü.

Ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, tasarıdaki bazı ifadeleri belirsiz bularak itiraz etmişti. Bu nedenle tasarı askıya alınmış ve uzun süre yeniden gündeme getirilmemişti.

