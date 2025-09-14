Ruhunu internetten satmaya çalıştı! Tüm ülkeyi ayağa kaldırdı: Nedeni ise şoke etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 26 yaşındaki Katrina, dünya çapında büyük ses getirmiş olan popüler "Labubu" koleksiyon bebekleri ile bir konser bileti almak için paraya ihtiyaç duydu. Sosyal medyada gördüğü "100 bin ruble karşılığında ruh satın alınır" başlıklı ilana inanan Katrina, teklifi tereddüt etmeden kabul etti.

Rusya'nın yerel basınına konuşan Katrina, "Ruhumun başına ne geleceğini umrumda değil. Kaderi artık yeni sahibinin takdirinde" diyerek ülkede şok etkisi oluşturdu.

OLAYA KİLİSE DE DAHİL OLDU

Olayın ülke çapında ses getirmesi sonrası Rus Ortodoks Kilisesi de dahil oldu. Kilise yetkilileri, genç kadının bu girişimini 'günah' olarak nitelendirerek, onun 'kötülüğün tarafını seçtiğini' ifade etti. Ayrıca Katrina'ya acilen bir 'kilise psikiyatristinden' destek alması tavsiye edildi.

Ruh satın almak için ilan açan Dmitri isimli adam ise ilanı tamamen şaka amaçlı yayınladığını açıkladı. Ancak olayın ülke çapında konuşulması, özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.