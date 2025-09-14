Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Ruhunu internetten satmaya çalıştı! Tüm ülkeyi ayağa kaldırdı: Nedeni ise şoke etti

Rusya'nın kalbi Moskova'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 26 yaşındaki bir kadın, konsere gitmek ve bir oyuncak bebek alabilmek için ruhunu sattı. Ülkede büyük ses getiren olaya kilise bile dahil oldu.

Ruhunu internetten satmaya çalıştı! Tüm ülkeyi ayağa kaldırdı: Nedeni ise şoke etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 09:49

'nın başkenti 'da yaşayan 26 yaşındaki Katrina, dünya çapında büyük ses getirmiş olan popüler "Labubu" koleksiyon bebekleri ile bir konser bileti almak için paraya ihtiyaç duydu. Sosyal medyada gördüğü "100 bin ruble karşılığında ruh satın alınır" başlıklı ilana inanan Katrina, teklifi tereddüt etmeden kabul etti.

Ruhunu internetten satmaya çalıştı! Tüm ülkeyi ayağa kaldırdı: Nedeni ise şoke etti

Rusya'nın yerel basınına konuşan Katrina, "Ruhumun başına ne geleceğini umrumda değil. Kaderi artık yeni sahibinin takdirinde" diyerek ülkede şok etkisi oluşturdu.

Ruhunu internetten satmaya çalıştı! Tüm ülkeyi ayağa kaldırdı: Nedeni ise şoke etti

OLAYA KİLİSE DE DAHİL OLDU

Olayın ülke çapında ses getirmesi sonrası Rus Ortodoks Kilisesi de dahil oldu. yetkilileri, genç kadının bu girişimini 'günah' olarak nitelendirerek, onun 'kötülüğün tarafını seçtiğini' ifade etti. Ayrıca Katrina'ya acilen bir 'kilise psikiyatristinden' destek alması tavsiye edildi.

Ruhunu internetten satmaya çalıştı! Tüm ülkeyi ayağa kaldırdı: Nedeni ise şoke etti

Ruh satın almak için ilan açan Dmitri isimli adam ise ilanı tamamen şaka amaçlı yayınladığını açıkladı. Ancak olayın ülke çapında konuşulması, özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

