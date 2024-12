Rus lider Putin'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: Büyüyen bir tehlike!

22 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, '3. Dünya Savaşı'nın büyüyen bir tehlike' olduğunu söylediği açıklamasıyla dikkat çekti. Rusya'nın asla ödün vermeyeceğini söyleyen Rus lider, 'düşmanın durumu tırmandırdığını' söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Rus lider, Moskova'nın her türlü meydan okumaya cevap vermeye hazır olduğunu fark ettiklerinde diğer ülkelerin uzlaşma arama zamanının geldiğini anlayacaklarını ifade etti. Putin'in açıklamaları şu şekilde yer aldı:

''Her türlü meydan okumaya her zaman yanıt vereceğiz. Her zaman. Nihayet mevcut rakiplerimiz ve olası ortaklarımız bunu duyduğunda, anladığında, farkına vardığında, bana öyle geliyor ki, o zaman uzlaşma arayışına girmemiz gerektiğinin farkına varacağız. uzlaşma arayışına girmemiz gerektiğini anlayacaklardır.''

''3. DÜNYA SAVAŞI BÜYÜYEN BİR TEHLİKE''

Rus gazeteci Zarubin'in 3. Dünya Savaşı'nın olup olmayacağına dair sorusu üzerine 'büyüyen bir tehlike' yorumunu yapan Putin, şunları söyledi:

''Biliyorsunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok. Birçok tehlike var ve bunlar giderek artıyor. Düşmanımızın bugün ne yaptığını görüyoruz, durumu tırmandırıyor.''

''MOSKOVA ÇIKARLARINDAN TAVİZ VERMEYECEK''

Moskova'nın uzlaşmaya hazır olduğunu iddia eden Putin, ''Moskova uzlaşma aramaya hazırdır, ancak kendi çıkarlarına zarar verecek şekilde değil. Rusya diğer ülkelerle ilişkilerini kendi çıkarları temelinde kuracaktır'' dedi.