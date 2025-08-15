Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hükümete karşı gösteriler devam ediyor. Sırbistan sokakları savaş alanına dönerken, protestocular ile hükümet destekçileri bir kez daha çatıştı. Novi Sad kentindeki hükümet karşıtı protestocular ise iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait ofise saldırdı. İşte bölgeden gelen görüntüler...

15.08.2025
15.08.2025
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı hükümetine karşı düzenlenen protestolar 3'üncü günde devam etti.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Sırbistan'ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl bir tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Novi Sad kentinde sokaklara dökülen binlerce protestocu, erken seçim çağrısında bulundu.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız
Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Protestocular ayrıca iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait ofise saldırdı.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Camları kıran protestocular Cumhurbaşkanı Vucic'i işaret ederek, "İşi bitti" şeklinde slogan attı. Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başkent Belgrad'da ise yüzlerce hükümet karşıtı protestocu ve hükümet destekçileri bir kez daha karşı karşıya geldi.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Taraflar şehrin ana bulvarlarından birinde birbirlerine fişek ve maytap fırlattı.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Polis, protestocuları dağıtmak ve karşıt grupları birbirinden ayırmak için en az iki noktada göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız


Ülkenin farklı bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

"DAHA FAZLA GÖZALTILAR OLACAK"

Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı göstericileri şiddeti kışkırtmakla ve "kendi ülkelerinin düşmanı" olmakla suçladı.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

Vucic, "Devlet kazanacak. Barış istemedikleri açık. Daha fazla gözaltı işlemi olacak" ifadesini kullandı. Vucic protestoların yurt dışından organize edildiği iddiasını da yineledi.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız

TREN FACİASIYLA BAŞLAYAN PROTESTOLAR

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad şehrindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. Trajik olayın Sırbistan hükümetinin kamu altyapı projelerinde yapması sonucu ortaya çıktığını savunan protestocular, ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine imza atmıştı. Protestocular devam ettirdikleri gösterilerde erken seçim talebinde bulunuyor. Erken seçim talebi ise Cumhurbaşkanı Vucic tarafından reddediliyor.

Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız
