24°
Dünya
Trump imzayı attı! Çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme

ABD Başkanı Donald Trump, H-1B çalışma vizesi programını düzenleyerek yıllık ücretin 100 bin dolar çıkarılacağı tasarıyı imzaladı. Trump, programın kötüye kullanıldığını belirterek yalnızca gerçek yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Trump imzayı attı! Çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme
ABD Başkanı , 'da yer alan Oval Ofis'te H-1B çalışma vizesi için düzenlenen imza töreninde, "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyledi.

Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan "mutlu" olacağını belirten Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek." ifadelerine yer verdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

Trump imzayı attı! Çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın." diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

Trump imzayı attı! Çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme

1 MİLYON DOLAR İLE ALTIN KART PROGRAMI

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler oluşturacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." diye konuştu.

Trump imzayı attı! Çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.

