Trump'ın paylaştığı video yapay zeka mı? Venezuela'dan şok iddialar

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltı gönderen ABD'nin Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenlediği iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından teknenin vurulma anına ilişkin bir görüntü paylaşarak saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Ancak bu iddia Venezuela tarafından yalanlandı.

MARCO RUBIO'YA SUÇLAMA

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

Nanez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel" ifadelerine yer verdi.

PATLAMA GERÇEKÇİ DEĞİL

Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor"​​​​​​​ dedi.

Rubio'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımına da tepki gösteren Nanez, "Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir." ifadelerine yer verdi.

MADURO: TRMUP'IN ELLERİNİ KANA BULAMAK İSTİYORLAR

Diger yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD'nin başkent Karakas'taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte son gelişmelere değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine seslenen Maduro, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump'ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor" diye konuştu.

"ASIL MAKSATLARI PETROL VE GAZ"

Maduro, ABD'nin asıl maksadının Venezuela’nın petrolünü ve gaz rezervlerini bedavaya ele geçirmek olduğunu iddia ederek "Buradan, başkent Karakas'ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak" dedi.