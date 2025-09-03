Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Trump'ın paylaştığı video yapay zeka mı? Venezuela'dan şok iddialar

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen bir tekneyi vurduklarını iddia ettiği bir video paylaşmıştı. Venezuela söz konusu görüntülerin büyük olasılıkla yapay zeka ürünü olduğunu duyurdu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 07:43

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla açıklarına savaş gemileri ve denizaltı gönderen 'nin Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenlediği iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından teknenin vurulma anına ilişkin bir görüntü paylaşarak saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Ancak bu iddia Venezuela tarafından yalanlandı.

Trump'ın paylaştığı video yapay zeka mı? Venezuela'dan şok iddialar

MARCO RUBIO'YA SUÇLAMA

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı ’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" ile üretildiğini iddia etti.

Nanez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) , başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın paylaştığı video yapay zeka mı? Venezuela'dan şok iddialar

PATLAMA GERÇEKÇİ DEĞİL

Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor"​​​​​​​ dedi.

Rubio'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımına da tepki gösteren Nanez, "Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın paylaştığı video yapay zeka mı? Venezuela'dan şok iddialar

MADURO: TRMUP'IN ELLERİNİ KANA BULAMAK İSTİYORLAR

Diger yandan Venezuela Devlet Başkanı da ABD'nin başkent Karakas'taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte son gelişmelere değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine seslenen Maduro, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump'ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor" diye konuştu.

Trump'ın paylaştığı video yapay zeka mı? Venezuela'dan şok iddialar

"ASIL MAKSATLARI PETROL VE GAZ"

Maduro, ABD'nin asıl maksadının Venezuela’nın petrolünü ve gaz rezervlerini bedavaya ele geçirmek olduğunu iddia ederek "Buradan, başkent Karakas'ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak" dedi.

ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#uyuşturucu kaçakçılığı
#donald trump
#abd
#yapay zeka
#nicolas maduro
#venezuela
#venezuela
#Marco Rubio
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.