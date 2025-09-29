Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Yaptırımların geri dönmesine İran'dan tepki

İran, yaptırımların geri gelmesine tepki gösterdi ve hukuksuz olduğunu öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Snapback mekanizmasına ilişkin olarak diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

Yaptırımların geri dönmesine İran'dan tepki
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD’nin daha önce yürürlükten kaldırılmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını Snapback mekanizması yoluyla yeniden devreye sokma kararına ilişkin olarak diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi. Arakçi, mektubunda 2231 sayılı BMGK kararını yeniden devreye sokma yönündeki bu girişimi asılsız ve hukuki dayanaklardan yoksun olarak nitelendirdi. Bu tür adımların yalnızca 2231 sayılı kararın içeriğiyle açıkça çelişmediğini vurgulayan Arakçi, aynı zamanda BMGK’nın konumunu zayıflattığını ve çok taraflı diplomasinin itibarına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

Yaptırımların geri dönmesine İran'dan tepki

18 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Söz konusu kararın oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Arakçi, bu adımın İran’ın nükleer programına ilişkin önceki tüm BMGK kararlarını yürürlükten kaldırdığını ifade etti. Ayrıca, nükleer faaliyetlerle ilgili tüm kısıtlamaların 18 Ekim 2025 tarihinde kalıcı olarak sona ermesi için net bir çerçeve ve takvim belirlendiğini vurgulayan Arakçi, hiçbir ülkenin bu kararın hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme veya yeniden yorumlama hakkına sahip olmadığını da kaydetti. Yürürlükten kaldırılmış kararların yeniden devreye sokulması için herhangi bir geçerli hukuki adım atılmadığını belirten Arakçi, bu ülkelerin girişimlerinin uluslararası hukuku tek taraflı şekilde yeniden yazma ve BM’yi siyasi amaçlarla kullanma çabası niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yaptırımların geri dönmesine İran'dan tepki

''HUKUKA AYKIRI, BUNU REDDEDİN'' ÇAĞRISI

Arakçi, İran’ın her zaman diplomasiye ve yapıcı etkileşime açık olduğunu vurgulayarak, ülkesinin egemenlik haklarını ve meşru çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini söyledi. Mektubunda muhatap ülkelere çağrıda bulunan Arakçi, yürürlükten kaldırılmış BMGK kararlarının yeniden devreye sokulmasına yönelik iddiaları reddetmelerini ve bu tür hukuka aykırı adımları kendi politika ve yasalarına yansıtmaktan kaçınmalarını istedi. Ayrıca, diğer ülkeleri çok taraflı diplomasiyi savunmaya ve uluslararası kurumların siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet etti.

