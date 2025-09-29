Menü Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İran'da Mossad alarmı! Bir ajan daha idam edildi: Devlet kurumlarına sızmış

İsrail'in stratejik noktalara saldırısının ardından ülkesindeki Mossad ajanlarının peşine düşen İran, ajanlıkla suçladığı bir kişiyi daha idam etti.

İran'da Mossad alarmı! Bir ajan daha idam edildi: Devlet kurumlarına sızmış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 11:13

, ’in dış istihbarat servisi için çalışmak suçlamasıyla idama mahkûm edilen bir kişiyi infaz etti. İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, “İsrail’in İran’daki en önemli casuslarından biri” olarak tanımlanan Behmen Çubiasl’ın edildi. Çubiasl’ın, bilgi tabanlı bir şirkette görev yaparak ülkenin kritik telekomünikasyon projelerine erişim sağlayan bir veritabanı uzmanı olduğu aktarıldı.

İran'da Mossad alarmı! Bir ajan daha idam edildi: Devlet kurumlarına sızmış

BİRÇOK ÜLKEDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPMIŞ

Ayrıca uzmanlığı sayesinde şirketin tüm projelerinde yönetici konumunda bulunduğu, ülkenin hayati veri tabanlarına geniş ölçüde erişim sağladığı ve Mossad ajanlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ermenistan, Hindistan, Tayland, Vietnam, İrlanda ve Bulgaristan’da yüz yüze görüştüğünün belirlendiği kaydedildi.

İran'da Mossad alarmı! Bir ajan daha idam edildi: Devlet kurumlarına sızmış

DEVLET KURUMLARININ VERİ TABANLARINDAN VERİ ELE GEÇİRMİŞ

Haberde, “Mossad’ın sanığı işe dahil etmesindeki ana amaç, devlet kurumlarının veri tabanlarını ele geçirmek ve İran’daki veri merkezlerinde ihlaller oluşturmaktı. Bunun yanında, elektronik cihazların ithalat sürecini araştırmak gibi ikincil hedefler de takip ediliyordu.” ifadeleri kullanıldı.

