TGRT Haber
20°
İran'ın nükleer hareketi BM'yi tetikledi! Yaptırımlar yeniden yürürlüğe girdi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi İran'ın "2015 yılında imzalanan nükleer bomba anlaşmasını" ihlal ettiğini ileri sürdü. ABD'nin New York şehrinde toplanan konseyde alınan kararla, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımlar, yeniden yürürlüğe girdi.

İran'ın nükleer hareketi BM'yi tetikledi! Yaptırımlar yeniden yürürlüğe girdi
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ’ın “2015 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal ederek geliştirmeye çalıştığı” iddiaları üzerine bir araya geldi.

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın talebiyle ABD'nin New York şehrinde bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi, İran’a yönelik silah ambargosu ve çeşitli yaptırımların yeniden devreye alındığını açıkladı.

Yeniden devreye alınan kapsamında birçok İranlıya seyahat yasağı getirildi, bazı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve İran’ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedariki yasaklandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin internet sitesi gece saatlerinde güncellenerek, yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiği kararı kamuoyuna bildirildi.

İran'ın nükleer hareketi BM'yi tetikledi! Yaptırımlar yeniden yürürlüğe girdi

"GERİLİMİ ARTIRACAK ADIMLARDAN KAÇININ"

Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İran'ı ve tüm devletleri bu kararlara tam olarak uymaya çağırıyoruz. Ülkelerimiz diplomatik yolları ve müzakereleri sürdürmeye devam edecektir. BM yaptırımlarının yeniden uygulanması diplomasinin sonu değildir. İran'ı, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya ve hukuken bağlayıcı yükümlülüklerine yeniden uymaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İran'ın nükleer hareketi BM'yi tetikledi! Yaptırımlar yeniden yürürlüğe girdi

RUSYA'DAN KARARA TEPKİ

Gazetecilere açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kararı "Bu hukuka aykırıdır ve uygulanamaz" olarak niteledi.

Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, bu kararı kabul etmesinin "büyük bir hata" olacağı konusunda uyardığını vurguladı.

İran'ın nükleer hareketi BM'yi tetikledi! Yaptırımlar yeniden yürürlüğe girdi

PEZEŞKİYAN, İRAN'IN NPT NİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma niyeti olmadığını söylemişti.

İran hükümeti, cumartesi günü ise İngiltere, Fransa ve Almanya'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırdığını açıklamıştı.

