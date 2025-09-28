Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

NASA asteroit tehdidini 'nükleer bomba' ile bertaraf etmeyi planlıyor

NASA ve uluslararası astronom topluluğu, 53-67 metre çapındaki 2024 YR4 asteroidinin 2032'de Ay'a çarpma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Nükleer bomba ile asteroidi yok etmeyi değerlendiriyorlar.

Murat Makas
28.09.2025
saat ikonu 10:20
28.09.2025
saat ikonu 10:20

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uluslararası astronom topluluğu ile birlikte, 2024 YR4 adı verilen asteroidin oluşturabileceği olası tehlikeyi bertaraf etmenin yollarını değerlendiriyor. Yetkililer, nükleer patlayıcıların devreye alınabileceğini söylüyor.

2024 YR4, ilk kez gözlemlendiğinde 22 Aralık 2032'de 'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1'den fazla olduğu belirtilmişti. Çapı 53 ile 67 metre arasında hesaplanan gök cismi, 1908'de Sibirya'da meydana gelen ve geniş ormanları yok eden Tunguska felaketine benzer ölçekte bir yıkıma yol açabilirdi. Daha sonra yapılan ayrıntılı takip çalışmaları, Dünya'ya doğrudan çarpma ihtimalinin ortadan kalktığını ve Torino ölçeğinde sıfır seviyesinde değerlendirildiğini ortaya koydu.

Ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil. Yapılan hesaplamalar, 2032'de Ay yüzeyine çarpma ihtimalinin yaklaşık yüzde dört seviyesinde bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar düşük gibi görünen bu ihtimalin dahi ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Özellikle sonucu ortaya çıkacak parçacık bulutlarının, alçak Dünya yörüngesinde görev yapan uydulara zarar verme potansiyeli bulunuyor.

NASA asteroit tehdidini 'nükleer bomba' ile bertaraf etmeyi planlıyor

ÜÇ FARKLI YAKLAŞIM

Bilim insanları, tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla üç farklı strateji üzerinde duruyor: daha ayrıntılı gözlemlerle cismin özelliklerini netleştirmek, yörüngeyi saptırmaya yönelik bir müdahale veya asteroidi neredeyse tamamen yok etmeye dayalı yöntemler.

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen yeni bir araştırmada, teorik görevlerin önümüzdeki yıllarda farklı dönemlerde başlatılabileceği belirtiliyor. Çalışmada 2024 YR4 ile mücadele planlarının, 'nın DART misyonundan daha kapsamlı olması bekleniyor. Bilindiği gibi DART, tarihte ilk kez bir asteroidin yörüngesini başarıyla değiştirmişti.

NASA asteroit tehdidini 'nükleer bomba' ile bertaraf etmeyi planlıyor

NÜKLEER SEÇENEK ÖNE ÇIKIYOR

DART benzeri bir yörünge saptırma görevi değerlendirildi ancak gök cisminin kütle ve boyutuna dair belirsizlikler nedeniyle etkili bulunmadı. Uzmanlar asteroidi yalnızca yörüngesini değiştirmek yerine doğrudan imha etmeyi öne çıkarıyor. Araştırmacıların önerisi, iki nükleer patlayıcı cihazın fırlatılması yönünde.

Her biri 100 kiloton gücünde olacak cihazların, II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalardan beş ila sekiz kat daha güçlü olacağı ifade ediliyor. İki cihaz seçeneği, ilk patlayıcının hedefi gerçekleştirememesi veya teknik sorun yaşaması ihtimaline karşı yedek olarak öngörülüyor.

Eğer projeler onaylanırsa, nükleer bombanın fırlatma penceresi 2029 ile 2031 yılları arasında açılacak.

