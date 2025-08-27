ABD’de işer karıştı: Nixon sendromu geri dönebilir

1970’lerde Başkan Richard Nixon, seçim öncesinde ekonomiyi canlandırmak amacıyla dönemin Fed Başkanı Arthur Burns’e para politikasını gevşetmesi için yoğun baskı yapmıştı. Bu süreç, hem doların değer kaybetmesine hem de hisse senetlerinde sert dalgalanmalara yol açmıştı. Nixon, Watergate skandalıyla istifa etse de ekonomiye yaptığı bu müdahale uzun vadeli etkiler bıraktı.

Nomura analistleri de Trump’ın hamlesiyle Nixon’ın o dönemki baskıları arasında dikkat çekici benzerlikler kuruyor. Analist Chan, bugünkü küresel para sistemi o dönemden farklı olsa da, piyasanın Fed bağımsızlığının zedelenmesinden kaygı duyması halinde sonuçların benzer olabileceğini söylüyor.

PİYASALARDA TABLO

Dolar: Nixon döneminde ABD dolar endeksi sert düşmüştü. Bugün de dolar yılbaşından bu yana %10’a yakın geriledi.

Hisse senetleri: Nixon sonrası bir yıl içinde Dow Jones %19 kayıp yaşamıştı. Şimdi ise piyasalar şimdilik sakin kalsa da temkinli tavır sürüyor.

Tahviller: 1970’lerde enflasyon yükselirken tahvil faizleri de artmıştı. Benzer bir risk bugünün piyasaları için de masada.

TRUMP–COOK GERİLİMİ

Trump, Cook’un görevden alınmasına gerekçe olarak mortgage başvurusunda yanlış beyanda bulunduğu iddialarını öne sürdü. Cook ise başkanın böyle bir yetkisi olmadığını belirterek görevine devam edeceğini açıkladı.

ANALİSTLERİN UYARISI

Nomura, Fed üzerindeki siyasi baskının artması halinde doların zayıflayabileceği ve enflasyonist risklerin büyüyebileceği görüşünde. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesi de bu kaygının piyasalara şimdiden yansıdığına işaret ediyor.