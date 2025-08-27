Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD’de işer karıştı: Nixon sendromu geri dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi, ilk etapta borsalarda sert bir dalgalanma yaratmadı. Ancak tarihten çıkan dersler, özellikle de Nixon dönemiyle yapılan paralellikler, doların zayıflaması ve enflasyon risklerinin artabileceğine işaret ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD’de işer karıştı: Nixon sendromu geri dönebilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 20:59

1970’lerde Başkan Richard Nixon, seçim öncesinde ekonomiyi canlandırmak amacıyla dönemin Başkanı Arthur Burns’e para politikasını gevşetmesi için yoğun baskı yapmıştı. Bu süreç, hem doların değer kaybetmesine hem de hisse senetlerinde sert dalgalanmalara yol açmıştı. Nixon, Watergate skandalıyla istifa etse de ekonomiye yaptığı bu müdahale uzun vadeli etkiler bıraktı.

ABD’de işer karıştı: Nixon sendromu geri dönebilir

Nomura analistleri de ’ın hamlesiyle Nixon’ın o dönemki baskıları arasında dikkat çekici benzerlikler kuruyor. Analist Chan, bugünkü küresel para sistemi o dönemden farklı olsa da, piyasanın Fed bağımsızlığının zedelenmesinden kaygı duyması halinde sonuçların benzer olabileceğini söylüyor.

PİYASALARDA TABLO

: Nixon döneminde ABD dolar endeksi sert düşmüştü. Bugün de dolar yılbaşından bu yana %10’a yakın geriledi.
: Nixon sonrası bir yıl içinde Dow Jones %19 kayıp yaşamıştı. Şimdi ise piyasalar şimdilik sakin kalsa da temkinli tavır sürüyor.
Tahviller: 1970’lerde yükselirken tahvil faizleri de artmıştı. Benzer bir risk bugünün piyasaları için de masada.

ABD’de işer karıştı: Nixon sendromu geri dönebilir

TRUMP–COOK GERİLİMİ

Trump, Cook’un görevden alınmasına gerekçe olarak mortgage başvurusunda yanlış beyanda bulunduğu iddialarını öne sürdü. Cook ise başkanın böyle bir yetkisi olmadığını belirterek görevine devam edeceğini açıkladı.

ANALİSTLERİN UYARISI

Nomura, Fed üzerindeki siyasi baskının artması halinde doların zayıflayabileceği ve enflasyonist risklerin büyüyebileceği görüşünde. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesi de bu kaygının piyasalara şimdiden yansıdığına işaret ediyor.

ABD’de işer karıştı: Nixon sendromu geri dönebilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’de ilkokula saldırı! FBI harekete geçti, Trump açıklama yaptı: 3 ölü
ETİKETLER
#fed
#dolar
#enflasyon
#trump
#hisse senetleri
#Richard Nixon
#Ekonomi Politikası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.