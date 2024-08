ABD'den 400’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım! Listede Türk şirketler de var

24 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:58

ABD, Cuma günü Rusya'nın savaş makinesine yönelik son hamlesi kapsamında büyük bir yaptırım paketini açıkladı. Başkan Joe Biden, Ukrayna'daki savaş devam ederken Kiev'e ek yardım sağlanacağını duyurdu. ABD, Rusya'yı hedef alan büyük yaptırım paketini de açıkladı. 400’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak. Yaptırım listesinde, Türk vatandaşlığına sahip bir isim ve Türkiye merkezli şirketler de var.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM PAKETİ

Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesinde açıklanan yaptırımlar, özellikle Rus tedarik zincirini ve savunma üssünü destekleyenleri ve Moskova'nın mevcut yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olanları hedef alıyor.

Ukrayna'ya daha fazla destek göstermek için Biden, Cuma günü hava savunma füzeleri ve karşı drone ekipmanı içeren yeni bir yardım paketi duyurdu.

Pakette hava savunma teçhizatının yanı sıra tanksavar füzeleri ve mühimmat da yer alıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ DE ETKİLENECEK

Çin, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’dan çeşitli kişi ve kuruluşların da aralarında bulunduğu yaptırım listesinde Türkiye merkezli şirketler de var.

Listede Türkiye’den şu şirketler yer aldı;

“Address 01, All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, ASR Trans Lojistik Ve Dis Tic Ltd Sti, Biopharmist Medikal Urunler Dis Ticaret LTD STI, BRK Uluslararasi Nakliyat Tic. Ltd. Sti, BuyBest Electronic, Confienza Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi ve Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi.”

ABD ve Avrupa ortakları, Pekin'in Rusya'nın savaş ekonomisine verdiği destek ve Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere ikili kullanımlı ürünler ihraç etmesi konusunda güçlü endişelerini dile getirdi.

Yeni yaptırımlar, Ukrayna'nın aylardır ilk kez Moskova'yı zor durumda bırakan Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlatmasının ardından geldi.