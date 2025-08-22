ABD’nin gerçek ekonomisi burada gizli

ABD borsalarının en önemli göstergesi S&P 500 bu yıl güçlü bir ralli yaptı. Ancak tabloya yakından bakıldığında yükselişin büyük ölçüde birkaç teknoloji devinden kaynaklandığı görülüyor. Nvidia, Microsoft ve Meta gibi şirketlerin yapay zekâ heyecanıyla artan hisse fiyatları endeksi zirveye taşırken, geri kalan yüzlerce şirketin performansı çok daha sönük kaldı. Bugün S&P 500’deki en büyük yedi şirket toplam piyasa değerinin üçte birini oluşturuyor.

CNBC’nin haberine göre bu durum, endeksin yıllardır sahip olduğu “ekonomiyi önden gösteren” özelliğini zayıflatıyor. Artık yatırımcıların ekonomiye dair ipuçlarını “S&P 495” üzerinden araması gerektiği konuşuluyor.

“ASIL TABLO GERİ KALAN HİSSELERDE”

B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan’a göre endeksin sadece dev teknoloji hisselerine odaklanması, borsayı ekonomik faaliyetin göstergesi olmaktan çıkarıyor:

“Eşit ağırlıklı S&P 500’e ya da diğer 495 hisseye baktığınızda, ekonomiye dair endişelerin çok net ortaya çıktığını görebilirsiniz. Asıl tablo burada kendini gösteriyor.”

Bu tabloyu perakende devlerinin son bilanço sonuçları da destekliyor. Walmart analist beklentilerini karşılayamazken, Target’in satışları yılın ikinci çeyreğinde yine geriledi. Özellikle ithalata bağımlı şirketler, artan gümrük tarifeleri nedeniyle maliyet baskısı yaşıyor.

YÜKSELİŞ BİRKAÇ HİSSEYE SIKIŞTI

S&P 500 yılbaşından bu yana yüzde 8’in üzerinde yükseldi. Ancak bu kazancın büyük kısmı piyasa değeri en yüksek yedi şirketten geldi. Bu hisseler ortalama yüzde 14’ün, medyanda ise yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi. Geriye kalan 493 hisse ise sadece yüzde 5 civarında yükseldi.

Hogan’a göre endeks rekor seviyelerde görünse de şirketlerin çoğu 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. Bu da piyasanın iç dinamiklerinin aslında daha zayıf olduğuna işaret ediyor.

“BORSA ARTIK SADECE 5 HİSSE VE 3 TEMA MI?”

Goldman Sachs’tan Bobby Molavi, piyasanın yapısındaki değişime dikkat çekiyor:

“Eskiden döngüsel sektörler yükseldiğinde ekonomik veriler de onu takip ederdi. Şimdi ise borsa sadece 5 hisse, 3 tema (yapay zekâ, bankalar, savunma) ve 1 faktör (momentum) üzerine mi kurulu, onu merak ediyorum.”

BORSANIN ROLÜ HÂLÂ KRİTİK

Yine de borsanın ekonomi üzerindeki etkisi devam ediyor. The Leuthold Group’tan Doug Ramsey, borsanın sadece bir gösterge değil, aynı zamanda ekonomiyi de şekillendiren bir güç olduğunu vurguluyor:

“Son dört ayda borsa bu kadar hızlı toparlanmasaydı, diğer ekonomik göstergeler o kadar zayıf ki muhtemelen resesyona girmiş olurduk. Piyasaların toparlanması ekonomiyi bir süreliğine resesyona girmekten korudu.”