Bitcoin’de parası olanlar dikkat: Son işaret gelmiş olabilir

Professional Capital Management CEO’su Anthony Pompliano, kaleme aldığı yazıda piyasadaki havanın oldukça karamsar olduğunu aktarıyor. Medya ve yorumcular, geri çekilmeyi boğa döngüsünün sonu olarak nitelendiriyor. Hatta bazı sesler, Bitcoin’in abartıldığı ve vaatlerini asla yerine getiremeyeceği görüşünü dillendiriyor.

“BOĞA HENÜZ ÖLMEDİ”

Buna karşı çıkanlar da var. CoinGlass’ın hazırladığı 30 farklı “boğa piyasası zirve göstergesi”nin hiçbirinin henüz tetiklenmediği belirtiliyor. Yani teknik olarak boğa piyasasının bittiğini söylemek için erken.

Yatırımcı Yannick Maurer, geçmiş döngülere bakarak Bitcoin’in yaz sonunda genellikle yavaşladığını, Eylül’de kırmızı, Ekim’de ise yeniden yeşile döndüğünü hatırlatıyor. Ona göre bu yıl da tablo farklı olmayabilir.

KISA VADEDE AŞIRI SATIM

Analist Frank Fetter ise Göreceli Güç Endeksi’ne göre Bitcoin’in şu an aşırı satım bölgesinde olduğunu söylüyor. Yani fiyatlardaki düşüş, boğa piyasalarının tipik dalgalanmalarından biri olabilir. Eskiden yüzde 30’lara varan sert düzeltmeler olağanken, son dönemde daha çok yüzde 5-15 aralığında geri çekilmeler yaşanıyor.

UZUN VADELİ SAHİPLER GÜÇLENİYOR

Fidelity’den Chris Kuiper’ın dikkat çektiği bir başka nokta ise uzun vadeli yatırımcıların davranışları. 2024 yarılanması sonrası ilk kez, 10 yıldan uzun süredir elde tutulan Bitcoin miktarı, çıkarılan yeni coin’lerden daha hızlı artıyor. Günlük ortalama 566 Bitcoin uzun vadeli cüzdanlara eklenirken, piyasaya sadece 450 yeni Bitcoin giriyor.

Bu durum, uzun vadeli yatırımcıların inancını gösteriyor. Aynı zamanda Bitcoin’in olgunlaştığını ve her geçen gün daha geniş kitleler için kabul gören bir varlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

SONBAHAR HAREKETLİ GEÇEBİLİR

Tüm bu tabloya bakıldığında, boğa piyasasının bittiğini söylemek için erken olduğu anlaşılıyor. Daha çok mevsimsel bir duraklama söz konusu. Önümüzdeki Ekim ve Kasım aylarında yüzde 20-30’luk yeni bir yükseliş ihtimali masada. Ancak bu süreçte kısa vadeli dalgalanmalara katlanmak gerekiyor.