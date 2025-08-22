Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bitcoin’de parası olanlar dikkat: Son işaret gelmiş olabilir

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124 bin dolardan geriledi. Bu düşüş, “boğa piyasası bitti mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Yılbaşından bu yana yüzde 20, son bir yılda ise neredeyse yüzde 100 değer kazanan Bitcoin için bu gerileme bazı yatırımcılara göre döngünün son işareti olabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitcoin’de parası olanlar dikkat: Son işaret gelmiş olabilir
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 18:23

Professional Capital Management CEO’su Anthony Pompliano, kaleme aldığı yazıda piyasadaki havanın oldukça karamsar olduğunu aktarıyor. Medya ve yorumcular, geri çekilmeyi boğa döngüsünün sonu olarak nitelendiriyor. Hatta bazı sesler, ’in abartıldığı ve vaatlerini asla yerine getiremeyeceği görüşünü dillendiriyor.

“BOĞA HENÜZ ÖLMEDİ”

Buna karşı çıkanlar da var. CoinGlass’ın hazırladığı 30 farklı “boğa piyasası zirve göstergesi”nin hiçbirinin henüz tetiklenmediği belirtiliyor. Yani teknik olarak boğa piyasasının bittiğini söylemek için erken.
Yatırımcı Yannick Maurer, geçmiş döngülere bakarak Bitcoin’in yaz sonunda genellikle yavaşladığını, Eylül’de kırmızı, Ekim’de ise yeniden yeşile döndüğünü hatırlatıyor. Ona göre bu yıl da tablo farklı olmayabilir.

KISA VADEDE AŞIRI SATIM

Analist Frank Fetter ise Göreceli Güç Endeksi’ne göre Bitcoin’in şu an aşırı satım bölgesinde olduğunu söylüyor. Yani fiyatlardaki düşüş, boğa piyasalarının tipik dalgalanmalarından biri olabilir. Eskiden yüzde 30’lara varan sert düzeltmeler olağanken, son dönemde daha çok yüzde 5-15 aralığında geri çekilmeler yaşanıyor.

UZUN VADELİ SAHİPLER GÜÇLENİYOR

Fidelity’den Chris Kuiper’ın dikkat çektiği bir başka nokta ise uzun vadeli yatırımcıların davranışları. 2024 yarılanması sonrası ilk kez, 10 yıldan uzun süredir elde tutulan Bitcoin miktarı, çıkarılan yeni coin’lerden daha hızlı artıyor. Günlük ortalama 566 Bitcoin uzun vadeli cüzdanlara eklenirken, piyasaya sadece 450 yeni Bitcoin giriyor.

Bu durum, uzun vadeli yatırımcıların inancını gösteriyor. Aynı zamanda Bitcoin’in olgunlaştığını ve her geçen gün daha geniş kitleler için kabul gören bir varlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

SONBAHAR HAREKETLİ GEÇEBİLİR

Tüm bu tabloya bakıldığında, boğa piyasasının bittiğini söylemek için erken olduğu anlaşılıyor. Daha çok mevsimsel bir duraklama söz konusu. Önümüzdeki Ekim ve Kasım aylarında yüzde 20-30’luk yeni bir yükseliş ihtimali masada. Ancak bu süreçte kısa vadeli dalgalanmalara katlanmak gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen'den kritik açıklama: Hakem Kurulu'na gitmedik
ETİKETLER
#Teknoloji
#Kripto Para
#yatırım
#bitcoin
#Boğa Piyasa
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.