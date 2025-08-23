ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 411'e düştü.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı. Perşembe gününü 67,13 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 67,32 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,66 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.