Altın düşmelere doymuyor! İşte 23 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
52 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında oklar tersine döndü. Altın 4 haftalık süreci düşüş ve düzeltmelerle geçirdi. Zaman zaman kendini toparlama eğilimi gösterse de altın fiyatları 23 Kasım Pazar gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Kasım 2025 Pazar gününün altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
18804.0889
REŞAT ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GREMSE ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI