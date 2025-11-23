Altın düşmelere doymuyor! İşte 23 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

52 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında oklar tersine döndü. Altın 4 haftalık süreci düşüş ve düzeltmelerle geçirdi. Zaman zaman kendini toparlama eğilimi gösterse de altın fiyatları 23 Kasım Pazar gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Kasım 2025 Pazar gününün altın fiyatları...