Dünyada ilk H5N5'ten can kaybı! Evinin arka bahçesinde tespit edildi

ABD'de ilk kez kuş gribine bağlı insan ölümü kayıtlara geçti. H5N5 virüsüne yakalanan kişinin evinin arka bahçesindeki kümes alanında virüs tespit edidi. Enfeksiyonun bulaşma biçimi ve yaygınlaşma durumu araştırılıyor.

Dünyada ilk H5N5'ten can kaybı! Evinin arka bahçesinde tespit edildi
23.11.2025
23.11.2025
23.11.2025

ABD’nin Eyaleti’nde H5N5 tespit edilen bir adamdan kötü haber geldi. Grays Harbor County’de yaşayan yaşlı bir kişinin kuş gribine yakalanarak öldüğü açıklandı. Bu kayıtlara ilk geçen H5N5 kuş gribinden insan ölümü vakası oldu.

Dünyada ilk H5N5'ten can kaybı! Evinin arka bahçesinde tespit edildi

ENFEKSİYON AĞIR SEYRETTİ

Eyalet sağlık departmanı, H5N5 tanısıyla tedavi gören hastanın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu ölüm, küresel ölçekte H5N5 kaynaklı ilk insan vakası olarak kaydedildi. Yetkililer, hastanın çeşitli sağlık sorunlarına sahip olduğunu ve enfeksiyonun ağır seyretmesinin buna bağlı olabileceğini belirtti.

Dünyada ilk H5N5'ten can kaybı! Evinin arka bahçesinde tespit edildi

KÜMESTE DE VİRÜS BULUNDU

Yapılan çevresel incelemelerde H5N5 virüsü, hastanın arka bahçesindeki farklı türlerden oluşan kümes hayvanlarının bulunduğu alanda tespit edildi. Uzmanlar, enfeksiyonun kaynağının evcil kümes hayvanları ya da bölgedeki yabani kuşlar olabileceğini değerlendiriyor.

Sağlık departmanı, vakayla bağlantılı başka bir kişide kuş gribi görülmediğini ve genel halk için riskin düşük olduğunu açıkladı. Kümes ortamında bulunan veya hayvanlarla temas etmiş kişiler ise semptomlara karşı yakından takip ediliyor.

