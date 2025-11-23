Kuzey Marmara Otoyolu'nda yine bariyer faciası! Hurdaya dönen araçtı sıkıştı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücü kontrolünü kaybettiği aracıyla gişelerdeki bariyere çarptı. Tayakadın Mevkii Ankara istikametinde gece yarısı 02.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

FECİ KAZA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sonrası kimliği henüz bilinmeyen sürücü aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı gişeyi ve yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahıs olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otoyol ekipleri tarafından otomobil parçalarının temizlenmesiyle kapalı olan yol ve gişe yeniden trafiğe açıldı.