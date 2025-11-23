22 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

22 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hafta sonunun ekran başında geçirmeyi tercih edenler için dün akşam Ben Leman, Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Her biri de birbirinden iddialı olan yapımlar milyonları ekran başına kilitlerken “Dün en çok ne izlendi?” sorusu da Pazar sabahına damga vurdu…