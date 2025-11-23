22 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
22 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hafta sonunun ekran başında geçirmeyi tercih edenler için dün akşam Ben Leman, Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Her biri de birbirinden iddialı olan yapımlar milyonları ekran başına kilitlerken “Dün en çok ne izlendi?” sorusu da Pazar sabahına damga vurdu…
22 Kasım Cumartesi akşamı Now TV’de Ben Leman, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar isimli diziler yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizilerin yayın hayatının devamlılığına dair en büyük etken olan reyting sonuçları da merakla beklenmeye başlandı…
Dün akşam Now TV’de Ben Leman dizisi 8. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı, 194. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 7. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de eleme gecesi heyecanı yaşanırken, Star TV’de Kaldı Üç Gün isimli yabancı sinema filmi, ATV’de Gözleri Karadeniz dizisinin tekrar bölümü, Show TV’de ise Güldür Güldür Show yayınlandı…
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 22 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.