Faciadan dönüldü! Direksiyonu tutmadı benzinliğe daldı

Çekmeköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada faciadan dönüldü. K.K. idaresindeki Skoda marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bir anda savrularak benzin istasyonuna dalan araç, bu esnada yakıt almak için bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç alev topuna döndü. İstasyon çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, bu sırada istasyonda da kısa süreli panik yaşandı. Yangın nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak istasyon geçici süreyle araç girişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.