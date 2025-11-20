Menü Kapat
Altın için '12.600 TL' tahmini! 2026'da almayı ya da satmayı düşünenler dikkat! Tahminler güncellendi

Kasım 20, 2025 12:12
1
Altın için '12.000 TL' tahmini! 2026'da almayı ya da satmayı düşünenler dikkat! Tahminler güncellendi

Altın fiyat tahminleri hem yurt içinde hem yurt dışında yapılmaya devam ediyor. 2025 yılının son diliminde artık vatandaşlar 2026'da altının hareketini merak ediyor. Bu çerçevede Küresel yatırım bankası UBS de altın tahminlerini güncelledi. 2026'da altın almayı ya da elindeki altını satmayı düşünenler, işte yeni rakamlar! 

2

UBS, altın fiyatlarına yönelik 2026 tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, orta vadeli fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkarırken, (+12.600 tl) iyimser senaryosunu ise 4.900 dolar seviyesine yükseltti. UBS, aşağı yönlü beklenti olarak 3.700 dolar tahminini korudu.

3

Dünya gazetesinin aktardığına göre; Kurum, altına yönelik talebin 2026 boyunca güçlenmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu beklentiyi destekleyen faktörler arasında Fed'in olası faiz indirimleri, reel getirilerde düşüş, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD iç siyasetindeki belirsizlikler gösteriliyor.

4

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Goldman Sachs ise kasım ayında merkez bankalarının altın alımlarında belirgin bir artış olduğunu açıklamıştı. Bankanın verilerine göre, merkez bankaları eylül ayında toplam 64 ton altın alarak ağustostaki 21 tonluk satın alımın oldukça üzerine çıktı.

5

Goldman Sachs, uzun vadeli rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğini belirterek, 2026 sonunda altının ons fiyatının 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Ayrıca bireysel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye devam etmesinin bu yükselişi destekleyeceği belirtildi.

6

Altın fiyatlarının ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 55 arttığı kaydediliyor. Analistler, hızlı yükselişte jeopolitik gerilimler, altın destekli fonlara artan ilgi ve ABD'de beklenen faiz indirimlerinin etkili olduğunu ifade ediyor.

