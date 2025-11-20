Altın için '12.600 TL' tahmini! 2026'da almayı ya da satmayı düşünenler dikkat! Tahminler güncellendi

Altın fiyat tahminleri hem yurt içinde hem yurt dışında yapılmaya devam ediyor. 2025 yılının son diliminde artık vatandaşlar 2026'da altının hareketini merak ediyor. Bu çerçevede Küresel yatırım bankası UBS de altın tahminlerini güncelledi. 2026'da altın almayı ya da elindeki altını satmayı düşünenler, işte yeni rakamlar!