Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hatay'da mücbir sebep hali uzayacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay için toparlanma süreci devam ediyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Hatay'da mücbir sebep halinin bir yıl daha uzatılmasını talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hatay'da mücbir sebep hali uzayacak mı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 12:29

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 'da mücbir sebep halinin bir yıl daha uzatılması talebinde bulundu. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da ekonomik ve sosyal toparlanma sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Hatay'da mücbir sebep hali uzayacak mı?

Kasım 2024 itibarıyla 2022 yılında 2 milyon 500 bin lira ciro sınırını aşan işletmelerin mücbir sebep kapsamından çıkarıldığını anımsatan Yıldız, küçük işletmeler için ise uygulamanın 30 Kasım'a uzatıldığını belirtti.

Hatay'da mücbir sebep hali uzayacak mı?

Yıldız, sahadaki koşullar nedeniyle esnafın ve meslek mensuplarının yükümlülüklerini sağlıklı biçimde yerine getirmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Bu nedenle mücbir sebep uygulamasının en az bir yıl daha uzatılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Hatay'da mücbir sebep hali uzayacak mı?

Yıldız, Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere Hatay'ın birçok bölgesinin dünyanın en büyük şantiyelerinden birine dönüştüğünü aktararak, inşaatlar hızla yükselse de internet ve elektrik kesintileri nedeniyle küçük ve mali müşavirlerin, yükümlülüklerini zamanında ve sağlıklı biçimde yerine getirmekte zorlandığını ifade etti.

Hatay'da mücbir sebep hali uzayacak mı?

Mücbir sebep süresinin uzatılmasının küçük esnaf için can suyu niteliği taşıdığına dikkati çeken Yıldız, "Özellikle Antakya ve Defne'de, mümkünse Hatay'ın tamamında mücbir sebep halinin en az bir yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Hem şehrin gerçek koşulları hem de ekonomik hayatın sürdürülebilirliği bu uzatmayı zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta dev zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
İslam Memiş bugün için saat verdi! Altın ve Bitcoin için dip seviye uyarısı
ETİKETLER
#deprem
#hatay
#esnaf
#Mücbir Sebep
#Mali Müşavir
#Türmob
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.