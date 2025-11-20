Yatırım dünyasında yeni çağ yapay zeka ile başlıyor!

ForInvest, yatırım ve finans dünyasından önde gelen isimlerin katılımıyla düzenlenen ForInvest InvestTech Summit 2025'e üçüncü kez ev sahipliği yaptı. “Yatırımda Yeni Çağ: Yapay Zeka” temasıyla gerçekleşen zirvede, yapay zekânın yatırım ekosistemine etkisi, finansal teknolojilerin dönüşümü ve geleceğin yatırım davranışları ele alındı. Zirve, teknoloji liderlerini, kurum yöneticilerini, yatırımcıları, fintech girişimlerini ve akademiyi bir araya getirerek yatırım teknolojilerindeki paradigma değişimini tartışmaya açtı. Katılımcıların yüksek ilgisiyle gün boyu süren panellerde yapay zekânın hız, verimlilik, kişiselleştirme, karar alma süreçleri üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

ForInvest CEO’su Serra Berkol, açılış konuşmasında yapay zekânın finans ve yatırım dünyasında köklü bir dönüşüm başlattığını vurgulayarak, "Üç yıldır yatırım teknolojilerindeki gelişmeleri bu zirvede konuşuyoruz fakat bu yıl daha farklı. Artık sadece trendleri değerlendirmiyoruz, yaşadığımız çağ değişimini tartışıyoruz. Yapay zeka, tıpkı matbaanın okuma alışkanlığını dönüştürerek bir çağı başlatması gibi, bir teknolojiden çok daha fazlası haline geldi ve yatırım dünyasının alışkanlıklarını, reflekslerini ve çalışma biçimlerini kökten değiştiriyor, yeniden şekillendiriyor." dedi.

‘ÇAĞ DEĞİŞİMİNİ TETİKLEYEN ALTI KOŞUL AYNI ANDA GERÇEKLEŞİYOR’

Yapay zekayla kurumların yepyeni alışkanlıklar edindiğini ve bir çağ değişimini tetikleyen altı koşulun aynı anda gerçekleştiğini belirten Berkol, bu koşulları şöyle anlattı:

"Öncelikle yeni bir hız standardı oluştu. Bir zamanlar gün alan analizler dakikalara, dakikalar saniyelere indi. Bu sadece operasyonel bir kolaylık değil; riskleri erken görmek, fırsatları zamanında yakalamak ve doğru pozisyonu anında almak anlamına geliyor. İkinci olarak erişim de demokratikleşiyor. Daha önce yatırım dünyasına mesafeli duran ya da yüksek eşikler nedeniyle sisteme giremeyen bireyler, artık çok daha düşük bariyerlerle yatırım yapabiliyor. Bu, finansın geleceğinin daha kapsayıcı, daha adil ve daha geniş bir toplumsal tabana oturacağı bir dönemin kapılarını açıyor. Üçüncü olarak maliyetlerin azalıyor, verimlilik artıyor. Yapay zeka, operasyonel süreçleri daha verimli ve hatasız hale getirirken, rutin işler otomatikleşiyor, ekipler daha stratejik işlere odaklanabiliyor.

Dördüncü sıraya arayüz devrimini alabiliriz. Nasıl ki klavyeden dokunmatiğe geçiş büyük bir sıçrama yarattıysa, bugün de arama motorlarından doğal dil arayüzlerine geçiş benzer bir devrimi getiriyor. Artık karmaşık sorgular yazmak yerine sadece neye ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz; yapay zekâ ise veriyi anlamlandırıp çözümü önümüze getiriyor. Beşinci sıradaki öğrenen ve gelişen sistemler, her etkileşimde daha da güçleniyor. Yatırımcıya daha isabetli öneriler sunuyor, kurumlara daha doğru risk analizi yapma imkânı tanıyor. Altıncı ve son olarak da otonomi ve yetki devrini söyleyebiliriz. Yapay zeka yatırım dünyasında destekleyici bir araç olmanın ötesinde belirli çerçeveler içinde görev alabilen bir icra katmanına dönüşüyor. Yapay zekanın sunduğu karar önerileri, insan onayıyla birleştiğinde, hem hız hem de güvenlik artıyor. Bu, özellikle yatırım işlemlerinde anlık karar almanın kritik olduğu alanlarda büyük avantaj sağlıyor."

FORMIND İLK KEZ TANITILDI

Berkol ‘yatırımın yeni zekası’ olarak ifade ettikleri, güçlü veri entegrasyonuyla dinamik raporlama ve grafikler ile akıllı analizler sunan yapay zeka platformları ForMind’ı ilk kez tanıtmanın heyecanını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teknolojiyi takip eden değil, onu şekillendiren bir kuruluşuz. 35 yıllık yolculuğumuz boyunca yatırım teknolojilerinin her kırılma anında öncü olduk. Bugün de aynı kararlılıkla yapay zekâ çağının altyapısını kuruyor, ürünlerimizi bu vizyonla geliştiriyor ve ekosisteme sürdürülebilir değer katıyoruz. Bu zirvede, yalnızca bugünü değil, yatırım teknolojilerinin önümüzdeki on yılını konuşuyoruz. Zirvede ilk kez tanıttığımız yapay zeka platformumuz ForMind’ın da bu dönüşümün önemli bir parçası olacağına inanıyoruz." dedi.

YATIRIMDA YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ PANELLERDE TARTIŞILDI

Tüm gün süren etkinlikte toplamda 9 panel ve konuşma gerçekleştirildi. ForInvest CEO'su Serra Berkol Erciyes'in açılış konuşmasının ardından Ipsos Türkiye Genel Müdürü Sidar Gedik, 'Yapay Zeka Algı Haritası: Küresel Trendler, Yerel Yansımalar' başlığı altında bir konuşma yaparken, 'ForMind: Yatırımın Yeni Zekası' başlıklı panele ForInvest CTO'su Abidin Sunar ve ForInvest Teknoloji Direktörü Hakan Çelik katıldı. 'Yapay Zeka Merkezli Nasıl Olunur: Bir Kurumun Dönüşüm Yolculuğu' panelinde konuşmacı olarak ForInvest Yapay Zeka ve İnovasyon Lideri Emre Toprak ve Mona Co-Kurucusu Yağız Poyraz yer aldı.

AWS Field CTO- Gen AI & Agentic AI Faraz Shafiq, 'AI Trends and Industry Outlook' (Yapay Zeka Trendleri ve Endüstri Görünümü) konusunda görüşlerini aktarırken, moderatörlüğünü İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr.Atilla Dikbaş'ın yaptığı 'Yapay Zeka Girişim Ekosistemini Nasıl Dönüştürüyor?' başlıklı panelde Commencis Kurucusu ve CEO'su Fırat İşbecer, TFI CTO'su Erman Karaca ve Rasyonet Ürün ve Gelişim Direktörü İhsan Dehmen konuşmacı olarak yer aldı. 'Merkeziyetsiz Yapay Zeka' panelinde ise FODER & SEPAM Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ada ve BlockchainIST & BAU Araştırmacısı, Yazar Turan Sert görüşlerini aktardı. Outrun Kurucusu Elbruz Yılmaz'ın moderatörlüğündeki 'The Future of Digital Assets for Banks and Financial Institutions' (Bankalar ve Finans Kuruluşları için Dijital Varlıkların Geleceği) başlıklı panelde konuşmacı olarak Coinbase Kurumsal Satışlar Eş Başkanı James Morek ve DLT Finance Ortaklıklar Kıdemli Direktörü Jan Kuhne hazır bulundu. 'Yapay Zeka ile Hayata Geçen Başarı Hikayeleri' panelinde ise ForInvest CSO'su Fatmanur Arıcı moderatörlüğü üstlendi, ForInvest CTO'su Abidin Sunar, Ak Yatırım Dijital Kanallar ve Pazarlama Bölüm Başkanı Çağan Atlan, Fibayatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şengül Atasoy, Fibabanka Bireysel IBMB IT Müdürü Ercan Alkan ve Akbank Yatırım Teknolojileri Müdürü Öner Özdemir panelist olarak yer aldı. Stratejist Perihan Tantuğ'un moderasyonundaki 'Uluslararası Piyasalar ve Yapay Zeka' panelinde de İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan görüşlerini aktardı.