Rusya reddetse de ABD basını durmuyor: Trump Ukrayna Savaşı'nı bitirecek planı onayladı

ABD'li NBC News haber kanalında açıklamalarda bulunan bir üst düzey yetkili, Donald Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için gizli bir barış planı oluşturduğunu söyledi. Yetkili, son birkaç haftadır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ve Ukraynalı yetkililerle istişare ederek sessizce geliştirdiği 28 maddelik planı onayladığını söyledi.

''BARIŞI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN...''

Yetkili, planın oluşturulmasında Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Yardımcısı James David Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in yer aldığını belirtti.

Üst düzey bir yetkili, "Plan, her iki tarafa da kalıcı bir barışı güvence altına almak için güvenlik garantileri sağlamaya odaklanıyor. Ukrayna'nın kalıcı bir barış için istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyleri içeriyor" dedi. Yetkili, planın ayrıntılarını ise açıklamadı.

Üç ABD'li yetkili ise barış anlaşmasının çerçevesinin Ukraynalılara henüz sunulmadığını söyledi.

ABD'Lİ BAKAN DA 'FİKİRLER GELİŞTİRİYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki gibi karmaşık ve ölümcül bir savaşı sona erdirmek, ciddi ve gerçekçi fikirlerin kapsamlı bir şekilde paylaşılmasını gerektirir. Kalıcı bir barışa ulaşmak ise her iki tarafın da zor ama gerekli tavizler konusunda anlaşmasını gerektirir. İşte bu yüzden, bu çatışmanın her iki tarafının da katkılarına dayanarak bu savaşı sona erdirmek için fikirler geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

KREMLİN 'BARIŞ PLANI' İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığına yönelik iddialar hakkında konuşan Peskov, "Bu konuda size bilgi verebileceğimiz yeni bir gelişme yok. Alaska’da istişareler yürütülmüştü ve bu istişarelere ilave herhangi yeni bir gelişme bulunmuyor." dedi.