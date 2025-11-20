Menü Kapat
TGRT Haber


 Özge Sönmez

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği cümlelere sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
12:49
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
13:19

AK Parti Sözcüsü Çelik, Genel Başkanı 'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü 'in açıklaması şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.

Özgür Özel’e kendi partisi içinden bile “partiyi temizle” mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. “CHP’lilerin CHP’lileri ihbar etmesiyle” başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel’in bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir.

Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman “tarihin doğru tarafında” ve “meşru siyasetin merkezinde” yer alır.

Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP’liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çeteler ve suç örgütleri gibi tanımları CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerekiyor. Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakı’mıza söylemesi, “siyasi navigasyon” probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir.

CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP’lilere kulak vererek “partiyi temizlemesi” esas işi olmalıdır.

Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz.

