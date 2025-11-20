Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Eşini oğlunun arkadaşıyla bastı! Otel odası kan gölüne döndü: Dehşet anları kamerada

İstanbul Kağıthane'de Rüstem Ç., boşanma aşamasındaki eşi Nermin Ç. ve sevgilisini otel odasında yakalayınca dehşet saçtı. Gözü dönen adam eşi ve sevgilisini defalarca bıçakladı, otel kan gölüne döndü. Yaşanan vahşet ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte korkunç görüntüler...

20.11.2025
20.11.2025
Kağıthane'de bir otelde yaşanan olay dehşete düşürdü. Rüstem Ç., aşamasında olduğu eşi Nermin Ç.'yi oğlunun arkadaşı Mehmet U. ile otelde yakaladı. Aynı odada kaldıklarını öğrenince sinirden çılgına dönen Rüstem Ç., eşi Nermin Ç. ve Mehmet U.'yu defalarca bıçakladı. Korkunç anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eşini oğlunun arkadaşıyla bastı! Otel odası kan gölüne döndü: Dehşet anları kamerada

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kadının, boşanma aşamasındaki eşi R.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesinde, eşinin, oğullarının arkadaşı M.U. ile kendisini aldattığını iddia ederek, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Eşini oğlunun arkadaşıyla bastı! Otel odası kan gölüne döndü: Dehşet anları kamerada

ODANIN ÖNÜNDE BIÇAKLA BEKLEDİ

Şüpheli R.Ç.'nin yapılan sorgulamasında 2, yaralanan M.U.'nun ise 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralıların tedavileri sürerken zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin, otelin odasının kapısında elinde bıçakla beklemesi, odaya girdikten bir süre sonra, yaralanan M.U.'nun dışarı çıkması, çalışanlarının da şüpheliye müdahale etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eşini oğlunun arkadaşıyla bastı! Otel odası kan gölüne döndü: Dehşet anları kamerada
