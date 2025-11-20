Eşini oğlunun arkadaşıyla bastı! Otel odası kan gölüne döndü: Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de bir otelde yaşanan olay dehşete düşürdü. Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Nermin Ç.'yi oğlunun arkadaşı Mehmet U. ile otelde yakaladı. Aynı odada kaldıklarını öğrenince sinirden çılgına dönen Rüstem Ç., eşi Nermin Ç. ve Mehmet U.'yu defalarca bıçakladı. Korkunç anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kadının, boşanma aşamasındaki eşi R.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde, eşinin, oğullarının arkadaşı M.U. ile kendisini aldattığını iddia ederek, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ODANIN ÖNÜNDE BIÇAKLA BEKLEDİ

Şüpheli R.Ç.'nin yapılan sorgulamasında 2, yaralanan M.U.'nun ise 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralıların tedavileri sürerken zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, otelin odasının kapısında elinde bıçakla beklemesi, odaya girdikten bir süre sonra, yaralanan M.U.'nun dışarı çıkması, otel çalışanlarının da şüpheliye müdahale etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.