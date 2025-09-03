Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refah artışı için en kritik şartın fiyat istikrarı olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, bu hedefe ulaşmak için mali disiplin ve yapısal reformları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 33’ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Buna göre, yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına kıyasla 42,5 puan düşerek yüzde 33’ün altına geriledi.

Zirai don ve kuraklık gibi olumsuz iklim koşullarına rağmen, gıda grubunun aylık enflasyona katkısı 0,7 puan ile sınırlı kaldı. Şimşek, gıda fiyatlarındaki artışın uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

TEMEL MAL VE HİZMET ENFLASYONU DÜŞÜŞTE

Ağustosta temel mal enflasyonu yüzde 19,8 olarak kaydedilirken, hizmet enflasyonu ise 2022 Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 45,8 oldu. Bu veriler, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarının kalıcı şekilde sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, mali disiplin ve yapısal reformları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

