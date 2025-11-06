Bankalardan promosyon yarışı: Kasım rakamları belli oldu! Cayma bedeline dikkat

Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25 bin liraya kadar çıkıyor. 15 bin TL’ye varan nakit promosyona ek olarak, harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10 bin liraya kadar bonus veriyor.

İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24 bin lira. Maaşa göre 15 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor.

TEB: Toplam 21 bin lira promosyon teklif ediyor. 12 bin lira temel promosyona ek olarak, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9 bin lira ek promosyon sunuyor.