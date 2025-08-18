Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bitcoin rekor seviyelerden sert düştü!

Kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin, Pazartesi sabahı Asya işlemlerinde 115.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek yatırımcıların dikkatini yeniden makroekonomik gelişmelere çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitcoin rekor seviyelerden sert düştü!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:35

, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine yönelik azalan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesiyle geçen haftaki rekor seviyelerden gerilemeyi sürdürerek yaklaşık 115 bin dolara geriledi.

Bitcoin rekor seviyelerden sert düştü!

Beklenenden daha güçlü ABD üretici enflasyonu ve perakende satışları, Fed'in agresif bir gevşeme politikası izleme olasılığını azaltarak riskli varlıklara baskı yaptı. ABD Hazine Bakanlığı'nın stratejik rezervler hakkındaki açıklamaları da buna ek bir engel oluşturdu ve bu da sıkılaşmasına ilişkin endişeleri körüklerken, kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri politika belirsizliğini ve riskten kaçınmayı artırdı.

Bitcoin rekor seviyelerden sert düştü!

Bu düşüş aynı zamanda alternatif birimlerine daha geniş bir yönelimin altını çizdi ve Bitcoin'in piyasa hakimiyeti 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 59,4'e geriledi ve uzun süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına indi.

Bitcoin rekor seviyelerden sert düştü!

Yine de Bitcoin, kurumsal girişler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi de dahil olmak üzere olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeye devam ediyor ve bu da ana akım meşruiyetini güçlendirmeye devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye 71 bin lira maaş! Özgür Erdursun emekli maaşı uçurumuna dikkat çekti
SGK evlenenlere para veriyor! İsa Karakaş, 'çeyiz yardımı' detaylarını anlattı
ETİKETLER
#kripto para
#bitcoin
#likidite
#Enflasyon
#Abd Faizi
#Endeksi
#Riskli Varlıklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.