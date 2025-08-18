Bitcoin rekor seviyelerden sert düştü!

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine yönelik azalan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesiyle geçen haftaki rekor seviyelerden gerilemeyi sürdürerek yaklaşık 115 bin dolara geriledi.

Beklenenden daha güçlü ABD üretici enflasyonu ve perakende satışları, Fed'in agresif bir gevşeme politikası izleme olasılığını azaltarak riskli varlıklara baskı yaptı. ABD Hazine Bakanlığı'nın stratejik rezervler hakkındaki açıklamaları da buna ek bir engel oluşturdu ve bu da likidite sıkılaşmasına ilişkin endişeleri körüklerken, kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri politika belirsizliğini ve riskten kaçınmayı artırdı.

Bu düşüş aynı zamanda alternatif kripto para birimlerine daha geniş bir yönelimin altını çizdi ve Bitcoin'in piyasa hakimiyeti 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 59,4'e geriledi ve uzun süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına indi.

Yine de Bitcoin, kurumsal girişler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi de dahil olmak üzere olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeye devam ediyor ve bu da ana akım meşruiyetini güçlendirmeye devam ediyor.