Borsa efsanesi CEO’luğu bırakıyor: Son tavsiyesini verdi

95 yaşındaki efsane yatırımcı Warren Buffett, yıl sonunda Berkshire Hathaway’deki CEO koltuğunu halefi Greg Abel’e devretmeye hazırlanıyor. Buffett, hissedarlara şirkette kalma tavsiyesinde bulundu.
Piyasaların en tanınan isimlerinden Warren Buffett, bir dönemin daha sonuna geliyor. 95 yaşındaki “Omaha Kâhini”, yıl sonunda Berkshire Hathaway’in CEO’luk görevinden ayrılacağını açıkladı. Ancak bu, şirketten tamamen kopacağı anlamına gelmiyor. Buffett, yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürerek, büyük hissedar sıfatıyla şirketin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edecek.
Buffett, son hissedar mektubunda uzun süredir halefi olarak anılan Greg Abel’e tam destek verdi. 63 yaşındaki Abel’in artık iletişim süreçlerini üstleneceğini belirten Buffett, “Greg’den daha iyi bir CEO, danışman, akademisyen ya da kamu görevlisi düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.
Onu “dürüst, çalışkan ve üst düzey bir lider” olarak tanımlayan Buffett, Abel’in zamanla yatırımcı güvenini artıracağını ve başarısının daha da belirginleşeceğini söyledi.
Son dönemde Berkshire hisselerinde yaşanan değer kaybına da değinen Buffett, bunun “kısa vadeli” bir dalgalanma olduğunu vurguladı. Hissedarlara seslenen Buffett, “Şirkette kalın, sabırlı olun” çağrısında bulundu.