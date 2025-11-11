Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığında oldukları tespit edildi: Bomba yapım videoları çekiyorlarmış

Son dakika haberi: İStanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelilernden birkaçının ise bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları çektikleri belirlendi.

'da Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ile İstihbarat Şube ekipleri, örgütü ’ın yurtiçindeki faaliyetlerine yönelik yeni operasyona imza attı. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda; söz irtibatları saptanan 12 DEAŞ mensubunun yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığında oldukları tespit edildi: Bomba yapım videoları çekiyorlarmış

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Sabah erken saatlerde 9 ilçede 17 adrese yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 12 zanlı kıskıvrak yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör, 13 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığında oldukları tespit edildi: Bomba yapım videoları çekiyorlarmış

BOMBA YAPIMI İÇİN EĞİTİM VİDEOLAR ÇEKMİŞLER

Gözaltına alınan 22 sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürülürken, örgüt üyelerinin faaliyetleri hakkında ayrıntılara ulaşıldı.

DEAŞ adına faaliyette bulunmakla suçlanan şüphelilerin, örgüte ait, yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile güncel propaganda faaliyetlerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistemde anlık mesajlaşma programını kullandıkları, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yaptıkları ve eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

