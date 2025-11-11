MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Şeytanlaşmış odaklar dilini uzak tutsun!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın temsilcileri sizleri muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözüyle idrak ettiği gerçeği vurgulamış, timsali olduğu bu anlayışı en gür sesiyle dile getirmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetidir; Türk milletinin hürriyet meşalesidir.

Bu meşale sönmeyecek; bir ve müstakil geleceğimizin ışığı olan kutlu eserleri ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir.

Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun.

TEBRİK ETTİ

Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır. Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.

BU TEMPOYA ANCAK NAZALARDAN KORUSUN DİYE DUA EDİLİR

Dün itibariyle "Hayırlı günler komşum" ziyaretleriyle 'Derdim derdimizdir' temalı sohbet toplantılarını 81 ilimizde 710 ilçemizde ve toplamda 4836 programla gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak maşallah denir, ancak ve ancak Allah nazarlardan korusun diyerek dua edilir.

"DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERİYORUZ"

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

Ayrıntılar geliyor...