Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ATO Congresium Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.
Programın ardından Bahçeli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.