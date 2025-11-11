Menü Kapat
Hava Durumu
Hibrit araçlarda şok fark: Mercedes uçtu, Mitsubishi dibi gördü

Kasım 11, 2025 10:37
1
Almanya’nın en büyük otomobil kulübü ADAC, hibrit araçların batarya dayanıklılığını mercek altına aldı. Avusturyalı batarya analiz şirketi AVILOO iş birliğiyle yürütülen çalışmada, son altı yılda 28.500’den fazla şarj edilebilir hibrit aracın (PHEV) batarya sağlığı (SoH) incelendi. Sonuçlar, markalar arasında şaşırtıcı farklar olduğunu ortaya koydu.

2

MERCEDES DAYANIKLILIKTA FARK ATTI

Araştırmaya göre Mercedes-Benz, uzun vadede en istikrarlı batarya performansını sergileyen marka oldu. Premium segmentteki Mercedes, BMW ve Volvo modelleri batarya sağlığını çok daha iyi korurken; Mitsubishi, testin sonunda en zayıf sonuçları verdi.

3

Uzmanlar, bu farkın yalnızca kullanılan sistem tipinden değil, markanın tercih ettiği hücre kalitesi ve batarya yönetim yazılımından kaynaklandığını belirtiyor. Yani aynı hibrit sistem bile farklı üreticilerde bambaşka ömür sunabiliyor.

4

ADAC raporuna göre Mercedes modelleri 200.000 kilometreye kadar dengeli bir performans sergiliyor. Mitsubishi PHEV’lerde ise düşük kilometrelerde dahi belirgin kapasite kaybı gözleniyor, ancak zamanla bu düşüş kısmen dengeleniyor. Volkswagen Grubu ve Volvo araçlarında yıpranma “fark edilmeyecek seviyede” kalırken, BMW modelleri elektrikli sürüş oranına göre değişken sonuçlar verdi. Ford modellerinde ise batarya kapasitesinin erken azaldığı, fakat uzun vadeli verilerin yetersiz olduğu belirtildi.

5

PHEV SAHİPLERİ İÇİN TABLO GENEL OLARAK OLUMLU

Araştırmanın umut veren yanı ise genel dayanıklılık tablosu. Çoğu şarj edilebilir hibrit model, 200.000 kilometre sonrasında bile batarya sağlık oranının yüzde 80’in üzerinde kalmayı başarıyor. Bu da bataryaların araç ömrü boyunca kullanılabilir durumda kaldığını gösteriyor.

6

ADAC, sıralamanın alt basamaklarında yer alan markaların araçlarının “güvensiz” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Farkın temel nedeni, premium segmentte kullanılan daha gelişmiş hücre yapıları ve batarya yönetim sistemleri. Bu teknolojiler sayesinde bataryalar daha yavaş kapasite kaybediyor ve performans uzun süre stabil kalıyor.

7

KULLANIM ALIŞKANLIKLARI DA BELİRLEYİCİ

Uzmanlara göre batarya ömrünü belirleyen bir diğer faktör de sürüş alışkanlıkları. ADAC, sık sık elektrikli sürüş yapan kullanıcılar için tam elektrikli araçların (BEV) hibritlere kıyasla daha uzun ömürlü batarya sunduğuna dikkat çekiyor. Nedeni basit: Tam elektrikliler daha az şarj döngüsüne giriyor, bu da bataryanın yıpranma sürecini yavaşlatıyor.

