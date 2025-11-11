Hibrit araçlarda şok fark: Mercedes uçtu, Mitsubishi dibi gördü

ADAC raporuna göre Mercedes modelleri 200.000 kilometreye kadar dengeli bir performans sergiliyor. Mitsubishi PHEV’lerde ise düşük kilometrelerde dahi belirgin kapasite kaybı gözleniyor, ancak zamanla bu düşüş kısmen dengeleniyor. Volkswagen Grubu ve Volvo araçlarında yıpranma “fark edilmeyecek seviyede” kalırken, BMW modelleri elektrikli sürüş oranına göre değişken sonuçlar verdi. Ford modellerinde ise batarya kapasitesinin erken azaldığı, fakat uzun vadeli verilerin yetersiz olduğu belirtildi.