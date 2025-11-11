TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum ilk gün başvurusu sayısını açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmeye başlandı. İlk gün sadece T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olan vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

Yoğunluğun yaşanmaması için 14 Kasım 2025 tarihine kadar başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. İlk gün başvurularının sona ermesinin ardından TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurduğu gündem oldu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesine 963 bin 159 kişi başvuru yaptı.

Başvruların 905 bin 640'ı e-Devlet üzerinden 30 bin 519'u ise bankalar aracılığıyla gerçekleştirildi.

TOKİ 500 BİN KONUT 11 KASIM KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesine 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının sonu "2" ile biten vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk BAnkası, Emlak Katılım Bankası) ise T.C. kimlik numarası ayrımı olmadan başvurular yapılabilecek