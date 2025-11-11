Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum ilk gün başvurusu sayısını açıkladı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından ilk gün başvuru sayısı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum ilk gün başvurusu sayısını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:39

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmeye başlandı. İlk gün sadece T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olan vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

Yoğunluğun yaşanmaması için 14 Kasım 2025 tarihine kadar başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. İlk gün başvurularının sona ermesinin ardından TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurduğu gündem oldu.

TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum ilk gün başvurusu sayısını açıkladı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesine 963 bin 159 kişi başvuru yaptı.

Başvruların 905 bin 640'ı e-Devlet üzerinden 30 bin 519'u ise bankalar aracılığıyla gerçekleştirildi.

TOKİ 500 bin sosyal konut kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum ilk gün başvurusu sayısını açıkladı

TOKİ 500 BİN KONUT 11 KASIM KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesine 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının sonu "2" ile biten vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk BAnkası, Emlak Katılım Bankası) ise T.C. kimlik numarası ayrımı olmadan başvurular yapılabilecek

ETİKETLER
#toki konutları
#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Konut Başvuruları
#T.c. Kimlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.