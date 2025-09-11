Cevdet Yılmaz'dan emlak vergisine düzenleme sinyali: Şikayetlere duyarsız kalamayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Açıklanan yeni Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili değerlendirmede bulunan, "En önemli önceliğimiz enflasyon oldu bu program döneminde. 2023'te yüzde 65 civarında bir enflasyonumuz vardı. Geçen yıl bu yüzde 44'e geriledi. Bu yılki beklentimiz yüzde 30'un altına gelmesidir. İnşallah yıl sonunda 30'un altını göreceğiz. Gelecek sene de yüzde 16 gibi bir perspektifimiz var. Her şeye rağmen enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek." açıklamasını yaptı.

"ENFLASYON DÜŞTÜKÇE SATIN ALMA GÜCÜ ARTACAK"

Enflasyonun düşmesiyle birlikte kalıcı bir refah artışı sağlanacağını, satın alma gücünde de kalıcı bir artış yaşanacağını belirten Cevdet Yılmaz, "Enflasyona dönük politikamız aynı zamanda sürdürülebilir büyüme, kalıcı sosyal refah açısından da çok önemli bir politika. Bunu kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Burada önemli bir mesafe almış durumdayız. Merkez Bankamız bir faiz indirimi yaptı geçtiğimiz dönem, farklı bir finansal döngüye girmiş durumdayız. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş, beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte finansal koşulların da belli bir süreç içinde giderek kademeli bir şekilde iyileştiğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

EMLAK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Öte yandan tartışmalara neden olan emlak vergisi artışıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bazı belediyelerde fahiş fiyat artışının gündeme gelmesi sonrası hükümetin atacağı bir adım olup olmayacağı sorusuna karşılık, bu konunun esas itibarıyla yerel yönetimlerin alanı olduğunu söyledi.

"FAHİŞ ARTIŞLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Söz konusu vergi bedellerinin yerel yönetimlerce belirlendiğine dikkati çeken Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz ortak bir çalışma sürdürüyorlar. Bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclis'imiz açıldığında bu hazırlıklar Meclis'imizin takdirine gelecektir diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"DENGE KURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Buradaki ana prensibin vatandaşa yüksek artışlar çıkarılmaması olduğunu belirten Yılmaz, "Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız." dedi.

Yılmaz, büyükşehir belediyesi olan illerde, nüfusu 30 bini geçen ilçelerde mükelleflerin, basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmesine ilişkin soru üzerine ise şu cevabı verdi:

"Küçük esnafla ilgili değil bu. 480 bin liranın altında cirosu olan küçük esnaf zaten basit usule tabii, orada bir tartışma yok. Ancak burada yeni getirilen düzenleme şu. 13 büyükşehirdeki uygulamayı 30 büyükşehre yaygınlaştıran, bu anlamda bir yeknesaklık oluşturan bir karar var. Bir taraftan da gerek devir fiyatları gerek kira fiyatlarından bu 480 bin lira cironun üstünde olduğu belli olan birtakım alanlar var. Onlar kapsam dışına alınıp onlarla ilgili daha farklı bir uygulama yapılması söz konusu."