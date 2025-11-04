Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev bankadan yeni altın analizi: Alım fırsatı detayı

Kasım 04, 2025 10:42
Dev bankadan yeni altın analizi

Standard Chartered, ons altının 4.360 doların altına inmesini yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı olarak görüyor.

 

Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Standard Chartered, altın piyasasına yönelik yeni değerlendirmesini paylaştı. Banka, ons fiyatının 4.360 doların altına gerilemesi durumunda bunun yatırımcılar için “alım fırsatı” oluşturduğunu belirtti.

Kurum, 12 aylık fiyat tahminini 4.500 dolar seviyesinde koruyarak, zayıflayan doların, süregelen enflasyon endişelerinin ve merkez bankalarının güçlü alımlarının altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Son haftalarda yaşanan düzeltmelere rağmen altın, son bir yılda yaklaşık yüzde 49 değer kazandı. Analistler, bu geri çekilmenin portföylerde altın varlıklarını artırmak için uygun bir zaman dilimi olabileceğini ifade ediyor.

Bankaya göre piyasada kısa vadeli bir normalleşme süreci yaşanıyor. Ancak 3.945–4.060 dolar aralığında güçlü bir teknik desteğin bulunduğu belirtiliyor.

Standard Chartered ayrıca, 2026’ya kadar altın talebinin artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu beklentinin arkasında, itibari para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ve merkez bankalarının süregelen altın alımları gibi uzun vadeli yapısal nedenler yer alıyor.

