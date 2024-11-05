Doğa Sigorta Outdoor Awards'da Altın ödül sahibi oldu

05 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:38

Outdoor Türkiye Platformu bu yıl da sürdürülebilirlikten doğaya katkıda kadar pek çok alanda öne çıkan markaların başarısını 'Outdoor Awards' ile ödüllendirdi.