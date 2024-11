Doğa Sigorta Outdoor Awards'da Altın ödül sahibi oldu 

05 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:38

Outdoor Türkiye Platformu bu yıl da sürdürülebilirlikten doğaya katkıda kadar pek çok alanda öne çıkan markaların başarısını 'Outdoor Awards' ile ödüllendirdi.

İlk aşamada Outdoor Türkiye Platformunun saha çalışmasını yaptığı kapsamlı araştırmayla tüketici algısında öne çıkan "out the door" markalar tanımlanırken, "out the door" yaşamın fikir önderlerinden oluşan uzman jüri görüşleriyle kazananlar belirleniyor.

Sigorta sektöründe Altın ödülü hak eden marka Doğa Sigorta oldu.