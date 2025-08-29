Menü Kapat
27°
Ekonomi
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Döviz piyasaları haftanın son işlem gününde dalgalı. Dolar güne sınırlı yükselişle başlarken, euro ve sterlin kurları ise düşüş eğiliminde. İşte 29 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla güncel döviz kurları…

Döviz piyasalarındaki yön arayışı devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar, özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin hareketlerini dikkatle gözlemliyor.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

DÖVİZDE SON DURUM

Ağustos’un ilk gününden bu yana dolar 0,41 lira artış göstererek yüzde 1’lik bir yükseliş kaydetti. Yıl başındaki 35,3663 liralık seviyesinden bu yana ise toplamda 5,69 lira değer kazanan dolar, yüzde 16,07 oranında artış yaşadı. Geçen yılın aynı döneminde 34,0573 lira olan dolar, bugün 41,0513 liraya çıkarak son bir yılda yüzde 20,54 yükseliş gerçekleştirdi.

Euro tarafında da benzer bir tablo görüldü. Ayın başından itibaren 0,78 lira artış yaşayan euro yüzde 1,66 oranında değer kazandı. Yıl başında 36,4849 lira seviyesinde bulunan euro, bugün 47,9150 liraya ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana 11,43 lira artarak yüzde 31,33 oranında değerlenmiş oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre de euro yüzde 25,91 yükseliş gösterdi.

Sterlin ise ay başına kıyasla 1,45 lira artışla yüzde 2,69 oranında değer kazandı. Yılın başında 43,9782 lira olan sterlin, 11,48 liralık yükselişle 55,4603 liraya ulaştı ve yüzde 26,11 oranında artış göstermiş oldu. Geçen yıl 45,1644 lira seviyesinde bulunan sterlin, son bir yıl içinde yüzde 22,80 değer kazandı.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Peki yeni günde yani haftanın 29 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla döviz piyasalarında son durum ne? bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı:

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

29 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1448 TL

Satış: 41,1492 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

29 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,9845 TL

Satış: 47,9917 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

29 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,5339 TL

Satış: 55,5568 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

29 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
