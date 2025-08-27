Parası olanlar yandı: Kriptolardan milyar dolarlık çıkış

Kripto varlık yatırım ürünlerinde mart ayından bu yana en sert haftalık çıkış kaydedildi. Son bir haftada toplam 1,43 milyar dolar piyasadan çekildi. Uzmanlar, bu hareketin ABD’nin para politikasına dair artan belirsizliklerden kaynaklandığını söylüyor.

FED’İN TUTUMU PİYASAYI SARSTI

CoinShares’in raporuna göre, haftanın başında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma sinyalleri yatırımcıları endişelendirdi ve 2 milyar dolarlık çıkışa yol açtı. Ancak Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının beklendiği kadar sert algılanmaması, tabloyu kısmen değiştirdi. Hafta sonunda piyasaya 594 milyon dolarlık giriş oldu.

BİTCOİN GERİLERKEN ETHEREUM ÖNE ÇIKTI

Dalgalı süreçte Bitcoin 1 milyar dolarlık çıkışla en sert kaybı yaşadı. Ethereum ise haftalık bazda 440 milyon dolar azalış görse de, aylık 2,5 milyar dolarlık girişle öne çıkmayı başardı. Yılbaşından bu yana bakıldığında toplam giriş oranı Ethereum’da %26’ya ulaşırken, Bitcoin’de bu oran %11’de kaldı.

ALTCOİNLERDE KARMAŞIK MANZARA

Alternatif kripto paralarda tablo farklı. XRP 25 milyon dolar, Solana 12 milyon dolar ve Cronos 4,4 milyon dolarlık girişlerle öne çıktı. Buna karşın Sui 12,9 milyon dolar, Ton ise 1,5 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti.