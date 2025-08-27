Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Parası olanlar yandı: Kriptolardan milyar dolarlık çıkış

Marttan bu yana en büyük haftalık kayıp yaşandı. Bitcoin 1 milyar dolar erirken, Ethereum aylık bazda 2,5 milyar dolarlık girişle dikkat çekti. Altcoinlerde ise tablo karışık.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Parası olanlar yandı: Kriptolardan milyar dolarlık çıkış
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 20:28

Kripto varlık yatırım ürünlerinde mart ayından bu yana en sert haftalık çıkış kaydedildi. Son bir haftada toplam 1,43 milyar dolar piyasadan çekildi. Uzmanlar, bu hareketin ABD’nin para politikasına dair artan belirsizliklerden kaynaklandığını söylüyor.

FED’İN TUTUMU PİYASAYI SARSTI

CoinShares’in raporuna göre, haftanın başında ABD Merkez Bankası’nın () sıkılaşma sinyalleri yatırımcıları endişelendirdi ve 2 milyar dolarlık çıkışa yol açtı. Ancak Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının beklendiği kadar sert algılanmaması, tabloyu kısmen değiştirdi. Hafta sonunda piyasaya 594 milyon dolarlık giriş oldu.

Parası olanlar yandı: Kriptolardan milyar dolarlık çıkış

BİTCOİN GERİLERKEN ETHEREUM ÖNE ÇIKTI

Dalgalı süreçte 1 milyar dolarlık çıkışla en sert kaybı yaşadı. ise haftalık bazda 440 milyon dolar azalış görse de, aylık 2,5 milyar dolarlık girişle öne çıkmayı başardı. Yılbaşından bu yana bakıldığında toplam giriş oranı Ethereum’da %26’ya ulaşırken, Bitcoin’de bu oran %11’de kaldı.

ALTCOİNLERDE KARMAŞIK MANZARA

Alternatif kripto paralarda tablo farklı. XRP 25 milyon dolar, Solana 12 milyon dolar ve Cronos 4,4 milyon dolarlık girişlerle öne çıktı. Buna karşın Sui 12,9 milyon dolar, Ton ise 1,5 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri
ETİKETLER
#para politikası
#fed
#bitcoin
#ethereum
#Kriptopara
#Piyasa Hareketleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.