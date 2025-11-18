Menü Kapat
Dünya Kupası bileti alan ABD'den vizeyi kapacak!

Kasım 18, 2025 09:20
1
Dünya Kupası bileti alan ABD'den vizeyi kapacak!

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için bilet alanlara hızlı vize yolu açıldı.

2
2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi planlayan futbolseverler için ABD'den önemli bir duyuru geldi. Turnuva için resmi kanallardan bilet satın alan kişiler, Amerikan vizesi başvurusunu artık çok daha hızlı tamamlayabilecek.

3
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti ve yeni uygulamanın detaylarını paylaştı. Trump, ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla hayata geçirilen sistemin, "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" adıyla devreye alındığını söyledi.

4
BAŞVURULAR MAÇLAR BAŞLAMADAN SONUÇLANACAK

BAŞVURULAR MAÇLAR BAŞLAMADAN SONUÇLANACAK

Uygulama sayesinde Dünya Kupası bileti olan ve mevcut bir ABD vizesi bulunmayan taraftarlar, hızlandırılmış süreçten faydalanacak. Böylece başvurular, maçlar başlamadan önce sonuçlandırılacak. Trump, taraftarlara gecikmeden bu sistem üzerinden başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

Oval Ofis'teki açıklamada Trump, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın "hayatta bir kez yaşanacak bir onur" olduğunu belirterek, turnuvanın güvenlik açısından da hiçbir riske mahal vermeden planlandığını ifade etti.

5
EKONOMİYE DEV KATKI

EKONOMİYE DEV KATKI

Trump, turnuvanın ABD ekonomisine yaklaşık 35 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi. Bu dev etkinlik boyunca ülkenin birçok şehrinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ciddi gelir elde edeceğini vurguladı. Konaklama, ulaşım ve hizmet sektörünün büyük hareketlilik yaşayacağı belirtiliyor.

6
DÜNYA KUPASI GERİ SAYIMI

DÜNYA KUPASI GERİ SAYIMI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

