Dünya Kupası bileti alan ABD'den vizeyi kapacak!

BAŞVURULAR MAÇLAR BAŞLAMADAN SONUÇLANACAK

Uygulama sayesinde Dünya Kupası bileti olan ve mevcut bir ABD vizesi bulunmayan taraftarlar, hızlandırılmış süreçten faydalanacak. Böylece başvurular, maçlar başlamadan önce sonuçlandırılacak. Trump, taraftarlara gecikmeden bu sistem üzerinden başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

Oval Ofis’teki açıklamada Trump, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmanın “hayatta bir kez yaşanacak bir onur” olduğunu belirterek, turnuvanın güvenlik açısından da hiçbir riske mahal vermeden planlandığını ifade etti.