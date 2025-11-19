Düşüşü fırsata çevirdi: Bir günde 100 milyon dolarlık Bitcoin alan devlet

PİYASA 1 TRİLYON DOLAR ERİDİ

Bu arada tablo yalnızca Bitcoin’le sınırlı değil. Son altı haftada dijital varlıkların toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar silindi ve 3,1 trilyon dolara geriledi. Bu kadar sert bir düşüş, “Acaba ayı piyasasına mı giriyoruz?” tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.