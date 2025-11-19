Düşüşü fırsata çevirdi: Bir günde 100 milyon dolarlık Bitcoin alan devlet

Kategoriler
El Salvador Başkanı Nayib Bukele, piyasadaki sert dalgalanmaya rağmen Bitcoin alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Ülkenin toplam rezervi 7.475 adet Bitcoin’e çıktı.
Kripto para piyasalarında son haftaların sert düşüşü yatırımcıları tedirgin ediyor. Bitcoin, bugün 90 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmak için çabalarken yalnızca son bir ayda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Böyle bir atmosferde “kim alım yapar ki?” diye düşünenlerin aklına gelen ilk isim yine değişmedi: El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele.
Bukele, dün yaptığı paylaşımda ülkenin resmi Bitcoin rezervine bir günde yaklaşık 1.090 adet Bitcoin daha eklendiğini duyurdu. Fiyat açıklanmasa da bu, El Salvador’un tek seferde yaklaşık 100 milyon dolarlık alım yaptığı anlamına geliyor.
Son alımlarla birlikte ülkenin elindeki Bitcoin sayısı 7.475 adede yükseldi. Bugünkü fiyatlardan bakıldığında bu rezervin değeri yaklaşık 683 milyon dolar ediyor. Bukele’nin geçtiğimiz yıllarda sık sık eleştirildiğini hatırlarsak, düşüş dönemlerinde bile pozisyonu koruması dikkat çekiyor doğrusu.
El Salvador’un Bitcoin yolculuğu Eylül 2021’de başladı. Ülke, Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk devlet oldu. Aynı dönemde hazine, düzenli Bitcoin alımlarına girişti.
Bu süreçte fiyatlar bir hayli dalgalandı. Alımlar başladığında Bitcoin 45-50 bin dolar bandındaydı; Kasım 2021’de 66 bin doları gördü, ardından çakılarak Aralık 2022’de 17 bin doların altına indi. El Salvador’un yatırımları o dönem ciddi zarar yazsa da Bukele, eleştirilere kulağını tıkayarak tek bir satış bile yapmadı.
Bu arada tablo yalnızca Bitcoin’le sınırlı değil. Son altı haftada dijital varlıkların toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar silindi ve 3,1 trilyon dolara geriledi. Bu kadar sert bir düşüş, “Acaba ayı piyasasına mı giriyoruz?” tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.