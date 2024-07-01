Elektriğe yüzde 38 zam araç sahiplerini de vurdu! Elektrikli araçların şarj fiyatlarına zam geldi

01 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:40

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bugünden itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 38 zam yaptı.

Konutlarda kullanılan düşük kademede (240 kWh’ı geçmeyen) elektrik 1 kWh başına 2.07 TL, yüksek kademede (240 kWh üzeri) elektrik 1 kWh başına 3.10 TL olarak uygulanacak.

İş yerlerinde ise yüksek kademede elektrik birim fiyatının 1 kWh için 5.53 TL olacak.

Böylece yeni elektrik tarifesiyle birçok alan da etkilenecek. Bunların başında elektrikli araç sahipleri geliyor.

ŞARJ İSTASYONLARINA ZAM GELECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine bugünden (1 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yaptı.

Gelen zammın ardından evlerde kullanılan elektriğin 100 kWh bedeli 207.23 TL oldu.

Yeni elektrik tarifesiyle birlikte 88.5 kWh'lık elektrikli otomobilin aylık şarjı 823 liraya çıktı. Şarj fiyatları yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞARJ FİYATLARI NE KADAR?

Yani 88.5 kWh batarya kapasitesi bulunan 500 km menzilli bir elektrikli otomobil evden şarj edilirse yüksek kademeden hesaplandığında 274.3 TL’ye tamamen dolacak.

1 Temmuz’dan önce bu tutar 200 TL civarındaydı.

Sürücü eğer iş yerinden şarj etmek isterse ödeyeceği tutar ise yaklaşık 490 TL'yi bulacak.

Elektrikli otomobillerin sayısı Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye’de 115 bin adede ulaşmıştı.

Türkiye’de sayıları hızla artan özel elektrikli araç şarj istasyonu işletmecilerinin de fiyatlarında artış bekleniyor