Emeklilik için zaman daralıyor! İsa Karakaş kulis bilgisi paylaştı

Asgari ücret için düşünülen rakam, torba yasanın çalışanlar ve SGK'lılar için ne gibi kolaylıklar sağlayacağı, yüksek emekli maaşı almanın bir formülünün olup olmadığına ilişkin tüm merak edilenleri TGRT Haber canlı yayınında anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm çalışan ve emekliler için kritik uyarılarda bulundu.

