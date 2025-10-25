Emeklilik için zaman daralıyor! İsa Karakaş kulis bilgisi paylaştı

Kategoriler
İstanbul
Asgari ücret için düşünülen rakam, torba yasanın çalışanlar ve SGK'lılar için ne gibi kolaylıklar sağlayacağı, yüksek emekli maaşı almanın bir formülünün olup olmadığına ilişkin tüm merak edilenleri TGRT Haber canlı yayınında anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm çalışan ve emekliler için kritik uyarılarda bulundu.
Emeklilik ve borçlanma oranları hakkında bilgi veren Karakaş, "Askerlik için eksik primi olanlar yüzde 32 oranında ihya yaparken, bu oran yüzde 45’e yükselecek. 1 Ocak itibarıyla asgari ücretle birlikte ilave zam gelince borçlanma primlerini ödemek çok zor olacak" dedi.
Eksik günler için formülü açıklayan Karakaş, "Bağkurlular silinmiş borçları yüzde 34,75 oranında ihya edebiliyordu, artık yüzde 45’e çıkacak. Borçlar silindiyse, 4B isteğe bağlı sigortalı olursan yüzde 45’ten kurtulup yüzde 32 üzerinden prim ödeyip emekli olabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun" dedi.
"2008 yılından sonra aylık bağlama oranı düştüğü için artık yüksek maaş almak neredeyse imkânsız" diyen Karakaş, özellikle gençlerin, emekli maaşıyla geçinebileceklerini düşünmemeleri gerektiğini hatırlattı ve "Emeklilik maaşı ileride adeta bir sosyal yardım düzeyine inecek. Bu yüzden mutlaka bir B planı olmalı — örneğin bireysel emeklilik sistemi veya farklı bir birikim yöntemi. Çünkü gelecekte sadece emekli maaşına güvenmekle geçinmek mümkün olmayacak" dedi ve emekli olacak kişileri uyardı.
Ankara'dan aldığı bir kulis bilgisini de paylaşan Karakaş, meclise verilen bir kanun teklifi olduğunu ve bu teklifin, staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili olduğunu belirtti.
Sosyal medyada, sivil toplum kuruluşlarında ve yerel platformlarda dile getirilen temel talebin, fiilen staj veya çıraklık yapılan tarih, sigorta başlangıcı ve dolayısıyla emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmesi olduğunu belirten Karakaş, kanun teklifinde "Çırak, kursiyer ve stajyerlerin sigorta başlangıcı, işe fiilen başladıkları gün olarak kabul edilsin, bu süreler, emeklilik sigortası kapsamında borçlanılabilir hale getirilsin" şartları yer alıyor.
Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların bu borçlanma sayesinde sigorta başlangıcını geriye çekme hakkı tanınsın" şeklinde olduğunu belirtti. Karakaş, teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağının ise gelecek günlerde belli olacağını söyledi.