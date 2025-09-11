En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi

Dünyaca ünlü TIME dergisi, Statista iş birliğiyle 50 ülkeden 200 bini aşkın kişiyle yaptığı kapsamlı araştırma sonucunda, 2025 yılı için 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesini açıkladı.

Araştırmada şirketler finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

ZİRVEDE NVİDİA

Bu yaz piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık şirket olan Nvidia, zirvede yer aldı. Bu liste, şirketlerin çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi kriterlere göre oluşturuldu. Nvidia, artan yapay zeka talebi ve güçlü oyun bölümü performansıyla yükselişini sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise Microsoft bulunuyor. Microsoft, 2024 yılı boyunca yapay zeka ve bulut bilişim odaklı gelir artışları sayesinde Nvidia'nın hemen arkasında yer aldı.

APPLE ŞAŞIRTTI

Öte yandan, 2024 yılında listede zirvede olan Apple, 2022-2024 arasında gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle bu yıl listede yer almadı. Wall Street analistleri, Apple’ın yapay zeka alanında rakiplerine kıyasla geride kalmasının bu duruma etkili olduğunu düşünüyor.

LİSTENİN İLK 20’Sİ

Listenin ilk 20'sinde yer alan şirketler şöyle:

1- Nvidia Corp – Amerika Birleşik Devletleri

2- Microsoft – Amerika Birleşik Devletleri

3- JPMorgan Chase – Amerika Birleşik Devletleri

4- Alphabet – Amerika Birleşik Devletleri

5- Amazon – Amerika Birleşik Devletleri

6- Meta – Amerika Birleşik Devletleri

7- Volkswagen Group – Almanya

8- BBVA – İspanya

9- Airbus – Hollanda



10- Cigna Corporation – Amerika Birleşik Devletleri

11- DBS Bank – Singapur

12- Allianz – Almanya

13- Ford – Amerika Birleşik Devletleri

14- Nike – Amerika Birleşik Devletleri

15- Novo Nordisk – Danimarka

16- Booking Holdings – Amerika Birleşik Devletleri

17- Mastercard – Amerika Birleşik Devletleri

18- Deutsche Telekom – Almanya

19- Schneider Electric – Fransa

20- General Motors – Amerika Birleşik Devletleri

TÜRKİYE’DEN 6 ŞİRKET

Dünyanın önde gelen devleri arasında Türkiye’den 6 şirket listeye girmeyi başardı.,

Sabancı Holding – 131. sıra

Koç Holding – 161. sıra

Turkcell – 219. sıra

Turkish Airlines (THY) – 314. sıra

Türk Telekom – 441. sıra

Zorlu Holding – 501. sıra