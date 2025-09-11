Menü Kapat
25°
Ekonomi
En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi

TIME dergisinin başlattığı araştırmalar sonucu Dünyanın En İyi Şirketleri listesi belli oldu. Listeye Türkiye'den 6 şirket girdi. Zirvenin sahibi Nvidia oldu. İşte detaylar...

En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi
Dünyaca ünlü TIME dergisi, Statista iş birliğiyle 50 ülkeden 200 bini aşkın kişiyle yaptığı kapsamlı araştırma sonucunda, 2025 yılı için 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesini açıkladı.

En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi

Araştırmada şirketler finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

ZİRVEDE NVİDİA

Bu yaz piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık olan Nvidia, zirvede yer aldı. Bu liste, şirketlerin çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi kriterlere göre oluşturuldu. Nvidia, artan yapay zeka talebi ve güçlü oyun bölümü performansıyla yükselişini sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise bulunuyor. Microsoft, 2024 yılı boyunca yapay zeka ve bulut bilişim odaklı gelir artışları sayesinde Nvidia'nın hemen arkasında yer aldı.

En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi

APPLE ŞAŞIRTTI

Öte yandan, 2024 yılında listede zirvede olan , 2022-2024 arasında gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle bu yıl listede yer almadı. Wall Street analistleri, Apple'ın yapay zeka alanında rakiplerine kıyasla geride kalmasının bu duruma etkili olduğunu düşünüyor.

LİSTENİN İLK 20'Sİ

Listenin ilk 20'sinde yer alan şirketler şöyle:

1- Nvidia Corp – Amerika Birleşik Devletleri
2- Microsoft – Amerika Birleşik Devletleri
3- JPMorgan Chase – Amerika Birleşik Devletleri
4- Alphabet – Amerika Birleşik Devletleri
5- Amazon – Amerika Birleşik Devletleri
6- Meta – Amerika Birleşik Devletleri
7- Volkswagen Group – Almanya
8- BBVA – İspanya
9- Airbus – Hollanda

En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi


10- Cigna Corporation – Amerika Birleşik Devletleri
11- DBS Bank – Singapur
12- Allianz – Almanya
13- Ford – Amerika Birleşik Devletleri
14- Nike – Amerika Birleşik Devletleri
15- Novo Nordisk – Danimarka
16- Booking Holdings – Amerika Birleşik Devletleri
17- Mastercard – Amerika Birleşik Devletleri
18- Deutsche Telekom – Almanya
19- Schneider Electric – Fransa
20- General Motors – Amerika Birleşik Devletleri

En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi

TÜRKİYE'DEN 6 ŞİRKET

Dünyanın önde gelen devleri arasında Türkiye'den 6 şirket listeye girmeyi başardı.,

Sabancı Holding – 131. sıra
Koç Holding – 161. sıra
Turkcell – 219. sıra
Turkish Airlines (THY) – 314. sıra
Türk Telekom – 441. sıra
Zorlu Holding – 501. sıra

En iyi şirketler listesi belli oldu! Sıralamada 6 Türk devi
