27°
Teknoloji
Editor
Editor
 Murat Makas

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

Dünyada 5. nesil - 6. nesil savaş uçakları gelişimini sürdürürken tüm uçaklar genelinde bir araştırma yapıldı. Dünyanın gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu. F-35 kazalarıyla, SU-57 Felon, Eurofightr Typhoon ve F-16 modernizasyonlarıyla akla gelse de liste bambaşka...

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
10:12
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
10:12

Son zamanlarda 5. nesil ve 6. nesil projeleri arttı hatta test uçuşları bile başladı. Seri üretime giren süper güç ülkeler eski uçakları hangara kaldırıyor. Eski üretilmiş savaş uçakları olası tehlikelere karşı kullanılmak üzere modernizasyon çalışmalarına dahil oluyor.

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

Araştırmacılar gelmiş geçmiş dünyanın performansı en kötü uçaklarını araştırıyor. "En kötü" sadece çirkin uçak gövdeleriyle ilgili değil; görevi, güvenliği veya sürdürülebilirliği yerine getiremeyen savaş uçaklarıyla ilgili... Teknolojik olarak yeniliğe ayak uyduramayacak sistemleri olan, pilot güvenliği az olan, manevra kabiliyeti ve mühimmat fırlatma hızı azalan uçaklar yine görev bekliyor olabilir. Bu teknik detayların yanı sıra motor arızaları, muharebe etkinliği de dikkat edilmesi gereken hususlar arasında.

Nationalsecurityjournal.com'da yer alan detaylarda F-16 geliştirmeleri, F-35 teknik hataları ve kazaları, Eurofightr Typhoon modernizasyonu ve yeni üretime giren uçaklar listede akla gelse de sınıf olarak çok farklı savaş uçakları araştırmada yer aldı. İşte dünyanın gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları...

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

BLACKBURN ROC

Blackburn Skua pikebombardıman uçağınınbir türevi olan Roc, ileri top bataryasını dört toplu güç taretiyle değiştirdi ve yavaş bir deniz önleme uçağının düşman bombardıman uçaklarının yanından kayarak tüm uçağı hedeflemeden onları tarayabileceğine inanıyordu.

Denizdeki gerçeklik daha da acımasızdı. Roc ağır ve güçsüzdü, kullanışlı yakıt veya silah taşıyan uçak gemilerinden kalkışta zorlanıyor ve düşman avcı uçaklarına karşı çaresizdi. Hız, tırmanma veya vuruş gücünden yoksun olduğu için, kıyı devriyesi ve hedef çekme platformu olarak kısa süreli bir kullanım alanı buldu; bu işler, daha düşük seviyeli birçok uçağın yapabileceği işlerdi.

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

BREWSTER F2A BUFFALO

Kağıtüzerinde, ABD Donanması'nın ilk tek kanatlı uçak gemisi avcı uçağı bir ilerleme gibi görünüyordu. Geri çekilebilir donanım, kapalı kokpit ve iyi bir başlangıç ​​çevikliği. Ancak F2A, sonraki versiyonlarda zırh, yakıt ve donanım kazandıkça, kalınlaştı ve prototipiumut vericikılan çevikliğini kaybetti.

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

BELL P-59 AİRACOMET

P-59, Amerikan jet havacılığını gerçek kıldı, ancak rekabetçi değildi. Turbojet konseptini doğrulamak için aceleyle ortaya çıkan bu uçak, zayıf motorları, marjinal ivmelenmesi ve savaş sonu döneminin en iyi pistonlu avcı uçaklarının yakalayabileceği veya geçebileceği azami hızlarıyla öne çıktı. Kontrol kabiliyeti kabul edilebilirdi, ancak uçak hiçbir zaman ön cephede konuşlanmayı haklı çıkaracak hız, tırmanma veya irtifa değişikliğini sağlayamadı.

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

VOUGHT F7U CUTLAS

Güvertede ve havada, genellikle bir kabustu. Motor teknolojisi aerodinamik hedeflerine ulaşamadan önce doğan Cutlass, tasarımın gerektirdiği itme kuvvetini veya güvenilirliği asla sağlayamayan, düşük performanslı, kaprisli güç ünitelerine bel bağlıyordu. Gövdenin yol tutuşu, uzun iniş takımları ve düşük hızlardaki zayıf performansı, uçak gemisi operasyonlarını tehlikeli hale getirdi ve kaza oranları arttı.

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

YAKOVLEV YAK-38

Sovyet Donanması, Kiev sınıfı havacılık kruvazörleri için bir VTOL avcı uçağı istiyordu; güverte ve hangar kısıtlamalarını karşılayan ancak taktiksel ihtiyaçları nadiren karşılayan biruçak olan Yak-38'i aldı.

Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka

Yakıt tüketen ve ağırlık ekleyen bir kaldırma-jet düzeni kullanan Forger, yetersiz menzile ve yük kapasitesine sahipti, sıcak ve yüksek koşullarda zorlanıyor ve modern bir arama radarından yoksundu; bu da onu sadece açık hava, kısa mesafeli görevler ve görselmüdahalelerlesınırlıyordu.

Dünyanın en gizli ve güçlü savaş uçakları belli oldu! KAAN rüzgarı listeyi salladı
ETİKETLER
#savunma sanayii
#hava kuvvetleri
#Askeri Teknoloji
#Savaş Uçakları
#Uçak Teknolojisi
#Askeri Hava Gücü
#Savaş Uçakları Tarihi
#Uçak Performansı
#Jet Uçakları
#Teknoloji
