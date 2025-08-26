Dünyanın en gizli ve güçlü savaş uçakları belli oldu! KAAN rüzgarı listeyi salladı

Hava savunma kabiliyetleri geliştikçe, gizli teknoloji askeri uçaklar için olmazsa olmaz bir özellik haline geldi. Hiçbir ülke, gizli uçakları Amerika Birleşik Devletleri kadar yaygın ve etkili bir şekilde sahaya sürmedi. Dünyanın ilk operasyonel gizli uçağı olan F-117 Nighthawk'tan, yakında piyasaya sürülecek olan B-21 Raider'a kadar ABD liderliğini sürdürdü ancak Çin 6. nesil savaş uçağını duyurarak gözdağı verdi.

KAAN FARKI

Özellikle İHA/SİHA alanında dünyada söz sahibi haline gelen Türkiye ise 5. nesil KAAN savaş uçağı ve 6. nesil KIZILELMA, ANKA ile birçok ülkenin dikkatini çekiyor.

EN GİZLİ VE GÜÇLÜ SAVAŞ UÇAKLARI

Dünyanın yeni geliştirilen en gizli uçakları merak ediliyor. Manevra ve havada görünmezlik becerileri sayesinde bu uçaklara gizli deniliyor. Modern gizli uçakları sıralarken, bir uçağın çeşitli muharebe ortamlarında tespit edilmeden hareket edebilme yeteneğini etkileyen birkaç önemli faktör öne çıkıyor. Radar Kesit Alanı (RCS), Kızılötesi (IR) İmza, Akustik ve görsel imza, İmza Bastırma Teknolojisi…

Bir uçak, düşük RCS, düşük IR, düşük akustik imza, düşük görsel imza ve yüksek imza bastırma teknolojisinin birleşimine sahip olarak yüksek gizlilik değerine ulaşabilir. Nationalinterest'de yer alan detaylara göre işte dünyanın en gizli savaş uçakları…

ÇİN'İN CHENGDU J-20'Sİ

•Uzunluk: 21,2 m (69 ft 7 inç)

•Kanat açıklığı: 13,01 m (42 ft 8 inç)

•Ağırlık: 37.000 kg (81.571 lb)

•Motor: WS-15 motoru

•Azami Hız: Mach 2.0, irtifada 2.130 km/sa (1.320 mil/sa)

•Menzil: İki harici yakıt deposuyla 5.500 km (3.400 mil, 3.000 deniz mili)

•Hizmet Tavanı: 20.000 m (66.000 ft)

•Yük: Bilinmiyor (tahmini 11.000 kg silah kapasitesi)

RUS SUKHOİ SU-57

•Uzunluk: 20,1 m (65 ft 11 inç)

•Yükseklik: 4,6 m (15 ft 1 inç)

•Kanat açıklığı: 14,1 m (46 ft 3 inç)

•Ağırlık: 18.000 kg (39.683 lb) boş

•35.000 kg (77.162 lb) maksimum kalkış ağırlığı

•Motor: İki adet Saturn AL-41F1 art yanmalı turbofan motoru

•Azami Hız: Yükseklikte Mach 2 (2.135 km/sa, 1.327 mil/sa)

•Menzil: 3.500 km (2.200 mil) ses altı, 1.500 km (930 mil) ses üstü

•Hizmet Tavanı: 20.000 m (65.600 ft)

•Donanım: 12 sabit nokta; hava-hava ve hava-kara silahlarının karışımı

HİNDİSTAN'IN AMCA'SI

•Uzunluk: 18 m (59 ft 1 inç)

•Yükseklik: 4,5 m (14 ft 9 inç)

•Kanat açıklığı: 11,13 m (36,5 ft)

• Boş ağırlık: 12.000 kg (26.455 lb)

•Brüt ağırlık: 18.000 kg (39.683 lb)

• Maksimum kalkış ağırlığı: 27.000 kg (59.525 lb)

•Motor: Bilinmiyor

•Azami Hız: 2.600 km/sa (1.600 mil/sa, 1.400 kn)

•Menzil: 3.240 km (2.010 mi, 1.750 nmi)

•Hizmet Tavanı: 20.000 m (65.000 ft)

•Yükleme: 23 mm GSh-23 topu

•Yaklaşık 7 ton kapasiteli 14 adet (dahili + harici) sabit nokta.

GÜNEY KORE KAİ KF-21 BORAMAE

•Uzunluk: 15,2 m (50 ft)

•Kanat açıklığı: 9,8 m (32 ft)

•Boş ağırlık: 9.300 kg (20.500 lb)

•Maksimum kalkış ağırlığı: 20.900 kg (46.000 lb)

•Motor: Bir P&W F100 veya GE F110

•Maksimum Hız: Mach 1.89

•Dokuz adet sabit nokta ve dahili silah bölmesi yok

• Bir adet 20 mm M61A2 Vulcan döner otomatik top, 480 mermi

GÖKLERİN FEDAİSİ KAAN

•Uzunluk: 20,3 m (66 ft 7 inç)

•Yükseklik: 5 m (16 ft 5 inç)

•Kanat açıklığı: 14 m (45 ft 11 inç)

•Ağırlık: 34.750 kg (76.500 lb)

•Motor: İki adet General Electric F110-GE-129 turbofan

•Maksimum Hız: Mach 1.8

•Hizmet Tavanı: 16.764 m (55.000 ft)

•Yükleme:Silahlar: 30×113 mm top

• Sabit noktalar: Sekiz dahili, kanat başına üç; toplam altı harici

ABD LOCKHEED MARTİN F-117 NİGHTHAWK

•Uzunluk: 65 ft 11 inç (20,09 m)

•Boy: 12 ft 5 in (3,78 m)

•Kanat açıklığı: 43 ft 4 in (13,21 m)

•Ağırlık: ~52.500 lb (23.814 kg) maksimum kalkış ağırlığı

•Motor: İki adet General Electric F404-F1D2 turbofan (art yakmalı olmayan)

•Azami Hız: Mach 0,92 (~684 mil/saat, ~1.100 km/saat)

•Menzil: ~930 deniz mili (~1.720 km)

•Hizmet Tavanı: ~45.000 ft (~13.700 m)

•Donanım: 5.000 lb'ye kadar dahili silahlar (GBU-10/12/27, JDAM'ler, BLU-109, B61 nükleer bombası)

ABD NORTHROP GRUMMAN B-2 SPİRİT

•Uzunluk: 69 ft 0 in (21,0 m)

•Yükseklik: 17 ft 0 in (5,18 m)

•Kanat açıklığı: 172 ft

•Ağırlık: Boş ağırlık: 158.000 lb (71.700 kg)

• Brüt ağırlık: 336.500 lb (152.200 kg)

• Maksimum kalkış ağırlığı: 376.000 lb (170.600 kg)

•Maksimum Hız: Yüksek ses altı

•Hizmet Tavanı: 50.000 fit

•Yük: 40.000 lb

ABD F-35 LİGHTNİNG II

•Uzunluk: 51 ft 4 in (15,7 m)

•Boy: 14 ft 4 in (4,36 m)

•Kanat açıklığı: 35 ft (10,7 m)

•Boş: 29.300 lb (13.300 kg)

•Standart koşullar: ~49.000–50.000 lb (22.200–22.700 kg) (tipik muharebe konfigürasyonu)

•Maksimum kalkış ağırlığı: 70.000 lb (31.800 kg)

•Motor: Bir Pratt & Whitney F135-PW-100 art yanmalı turbofan

•Azami Hız: Mach 1.6 (~1.200 mil/saat veya 1.930 km/saat)

•Menzil: Dahili yakıtla ~1.380 mil (2.220 km)

•Hizmet Tavanı: 50.000 ft (15.240 m)

•Yükleme: Bir adet GAU-22/A 25 mm döner top (sadece F-35A'da dahili)

Dahili bölmeler: Dört adede kadar AIM-120 AMRAAM veya iki bomba ve iki AMRAAM

Harici sabitleme noktaları: 18.000 lb'ye (8.160 kg) kadar mühimmat (gizliliği tehlikeye atar)

ABD F-22 RAPTOR

•Uzunluk: 62 ft 1 in (18,9 m)

•Boy: 16 ft 8 in (5,1 m)

•Kanat açıklığı: 44 ft 6 in (13,6 m)

•Ağırlık: Boş: 43.340 lb (19.700 kg)

• Standart koşullar: ~64.800 lb (29.400 kg) (tipik muharebe konfigürasyonu)

• Maksimum kalkış ağırlığı: 83.500 lb (37.900 kg)

•Motor: İtki vektörleme özelliğine sahip iki Pratt & Whitney F119-PW-100 turbofan

•Azami Hız: Mach 2.25 (~1.500 mil/saat veya 2.414 km/saat)

•Menzil: Dahili yakıtla ~1.839 mil (2.960 km)

•Hizmet Tavanı: 65.000 ft (19.812 m)

•Donanım: M61A2 20 mm döner top; iç bölmelerde altıya kadar AIM-120 AMRAAM ve iki AIM-9 Sidewinder; harici sabitleme noktaları

ABD B-21 RAİDER

•Uzunluk: 54 ft (16 m)

•Boy: Bilinmiyor

•Kanat açıklığı: 132 ft (40 m)Boş ağırlık: 70.000 lb (31.751 kg)

• Maksimum kalkış ağırlığı: 180.000 lb (81.647 kg)

•Motor: Bilinmiyor

•Maksimum Hız: Mach 0.8+

•Menzil: Bilinmiyor

•Hizmet Tavanı: 50.000 ft (15.000 m)

•Yükleme:

•Sabit Noktalar: 20.000 lb (9.100 kg) silah yükü kapasiteli bir birincil silah bölmesi

•Füzeler: AGM-181 LRSO

• Bombalar: JDAM mühimmat ailesi

•Uçuş ekibi: 2